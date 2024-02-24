龍年四強股 多頭先鋒

台股在輝達（NVIDIA）等美國高科技股大漲激勵下，昨（23）日再創新高，其中盤面最大金主外資逢高持續加碼、爆量、技術指標呈多頭格局、股價強勢的台積電（2330）、聯發科等十檔「龍年四強股」，市場看好將是行情再攻高的多頭領頭羊。

台股昨日開盤即走揚逾百點，盤中一度上攻萬九大關，其中又以半導體、電機、化工等類股表現強勢。但隨賣壓出籠、漲勢收斂，終場漲36點、收18,889點，再次創下收盤新高。

龍年四強股

台新投顧副總黃文清、國泰證期顧問處分析師蔡明翰指出，輝達公布去年第4季財報，營收221億美元，每股純益（EPS） 5.15美元，高於市場預期，第1季財測也高於分析師預期，不僅有利美股多頭氣勢延續，也是台股昨日波段一度登上萬九大關的重要推手。

根據統計，台股在15日金龍年開紅盤行情上演「飛龍在天」大戲，外資強力回補562億元，加權指數再創歷史新高，之後外資雖呈買賣不一景況，不過在個股上，看好後市仍在加碼，同時在技術面上日KD呈黃金交叉，且在金龍年後股價爆量、呈上漲走勢並買超逾13億元個股，包括台積電（2330）、聯發科、長榮、日月光投控、玉晶光、川湖、京元電子、中興電、士電、台燿等十檔「龍年四強股」。

華南永昌投信協理申暉弘表示，觀察美國企業去年第4季獲利年增率為5%，其中上調EPS比例，可能創四年來新低，而且若剔除「七巨頭」蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、輝達、Meta、特斯拉的獲利後，美股企業每股盈餘可能呈年減幅4%的景況，顯示企業獲利集中在少數產業上，因此對一般投資人來說，選股難度將提高，觀察法人、特別是外資進出將更形重要。