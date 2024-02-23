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旭然1月自結稅後 EPS 0.09元 由虧轉盈

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

過濾設備廠旭然（4556）23日有價證券於集中交易市場達注意交易資訊標準，故主管機關要求公布今年1月自結損益，單月稅後純益為394萬元，稅後每股盈餘(EPS)0.09元，較去年同期由虧轉盈，並繳出歷年同期第三高佳績。

旭然表示，1月主要受惠旗下半導體客戶純水系統交貨開始認列、以及再生水過濾系統已陸續分批出貨認列，加上台灣、美國等地區主要客戶對於工業液體過濾耗材仍持續保持固定訂單拉貨需求，同時持續精進旗下台灣、中國大陸、越南生產效率優化，並加大原料採購與庫存管控等效益，挹注營運表現。

而累計2023年12月至2024年1月自結合併營收為1.28億元，稅前淨利58萬元，稅後純損307萬元，稅後每股虧損(EPS)0.07元，係為了加速推動旗下資源整合、調整銷售策略、優化財務結構等面向，故12月認列一次性資產減損0.2億元，估計影響EPS約0.48元。

此次資產減損金額為公司自行結算，尚未經會計師查核，且非實際現金流出，對公司的營運資金及現金流量並無影響，累計2023年前三季合併營收4.5億元、稅後淨利883萬元、EPS0.21元，對於整體營運獲利仍在可控範圍之內。

旭然指出，為擴大集團營運規模、打造中長期營運成長動能，採取三大營運轉型方針，包括1.深化與全球超純水、廢水回收系統及無塵室HEPA 濾網、化學濾網規劃設計之工程公司業務合作；2.應用於半導體超純水及生化產業無菌水的UV紫外線殺菌機台也將於今年陸續開花結果；3.看好全球ESG趨勢，不僅推動各產業加大落實廢水回收、減量，也帶動各國政府再生水廠、海水淡化廠等規劃建置，有助於創造旭然良好業務環境。

不僅近兩月陸續於半導體、水資源相關領域業務接單接連報喜，旭然也評估規劃將使用過的濾芯進行回收、再生，擴大循環經濟再利用的ESG減碳策略，協助多元產業客戶邁向綠色轉型之助力，深化長期業務黏著度。

展望2024年，旭然維持審慎樂觀看法。旭然看好法規對於再生水使用範圍擴大，有助於推升各產業擴建新廠時對於過濾相關設備需求放大效益，且集團透過不斷深化自有品牌工業液體過濾之研發技術、以及增進工程組裝能力，挹注旭然接獲大陸地區系統性過濾與淨化機組訂單、橋頭地區再生水廠訂單等指標性案件，創造整體訂單能見度已至今年第2季，隨著訂單持續分批出貨認列挹注，進一步創造集團未來營運新一波成長動能。

EPS 旭然

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