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川湖財報／2023獲利27.04億元 年減33%、今年業績逐季成長

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

川湖（2059）今（22）日公布2023年稅後純益27.04億元，年減33.3%，2023年每股稅後純益（EPS）為28.38元，2022年EPS為42.56元。該公司也公布將配發現金股利14.19元。展望2024年，川湖認為，今年業績可望在第2到第3季之間明顯成長。

川湖2023年第4季稅後純益5.5億元，季減43.9%，年減17.3%，主要是受到業外匯損的影響，2023年第4季EPS為5.77元，2023年第3季EPS為10.3元，2022年第4季EPS為6.98元。

川湖1月營收6.55億元，月增2.59%，年增64.35%，是2022年11月以來新高。展望今年第1季，法人指出，AI伺服器需求仍強勁，但是一般伺服器與廚具滑軌持續調整庫存，預估川湖第1季營收將季減2%，毛利率61%，第1季每股純益（EPS）9元。

對於今年展望，川湖之前表示，預估第1季是谷底，隨著英特爾等晶片廠商陸續推出伺服器新平台，第2季到第3季，業績可望回升，有機會創單季新高。

川湖發言人王俊強之前指出，2023年是AI元年，川湖伺服器滑軌不論在傳統型、GPU或是ASIC等各類的AI應用，展望都很正面，川湖將是AI的受惠者，樂觀看待2024、2025年的成長。

川湖表示，英特爾、超微（AMD）新平台推出，但2023年第4季的滲透率僅有1-2%，仍以舊機種為主，目前仍在清理一般伺服器的庫存，要到2024年第2季業績才會起來，2024年首季將是谷底。

2023年雲端伺服器與一般伺服器需求不佳，持續調整庫存，使得川湖產能稼動率落在30-40%之間，王俊強表示，當稼動率達到70%的時候，換算單月營業額可達10億元，預計2024年第2季、第3季之間就會逐漸上去。

伺服器

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