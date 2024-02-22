精英財報／去年每股盈餘1.82元、創8年新高 每股配發現金股利1元

精英電腦（2331）今（22）日舉行董事會，公布2023年全年合併財務報表，獲利表現交出亮眼成績，每股盈餘（EPS）1.82元，董事會通過配現金股利1元，股息配發率55%。

精英電腦2023全年合併營收達197.4億元，年減37%，但全年營業毛利31.7億元，僅年減2%，毛利率16.07%，創歷年新高，合併稅後淨利為10.13億元，年增率達16%，每股盈餘（EPS）1.82元，創八年新高。

全球經濟面臨多重挑戰，科技產業進入庫存調整期，精英在董事長鍾依文帶領下，團隊落實轉型策略內外並行，包括3大轉型方向：數位轉型、製造轉型2.0、擴大創新出發，並展開9大任務，順利達成年度亮眼成績，成功保持獲利穩健增長。

值得注意的是，精英2023年財報在資產報酬率4.43%、股東權益報酬率8.59%、純益率5.14%三大經營績效指標都創下10年來新高，顯示整體獲利能力上展現卓越的增長及亮眼成績。

展望2024年，精英將依據十大策略，持續掌握市場需求脈動，加強上下游合作的垂直聯盟，積極拓展新客戶群、推出新產品、跨界新領域。

在 AI 領域，算力、算法、資料為三大支柱。精英將聚焦於算力發展，進入不同領域，包括垂直行業下的邊緣運算的終端裝置，AI 桌上型電腦與筆記型電腦，以及 AI 工作站與伺服器的專業應用。同時重新定義我們的客戶和合作夥伴，以提供更符合市場需求和技術發展的新品。

在市場的深耕與拓展方面，精英將專注於亞洲與新興市場的機遇。根據 IDC 的展望，113年全球 PC 市場需求將因換機週期及 AI 驅動在下半年發酵，PC 出貨年增率有望由負轉正，成長3.4%。精英將在正確的市場、夥伴和時機中，成功出擊建立獨特商業模式。

最後，精英將加速子公司的發展與支持。精強科技將擴大更多產業應用，提供客戶更多元軟硬體整合服務。精祥科技將致力於「三高一雲一新」的策略，專注於高頻高速多層板及高階顯示加速卡，發展雲端相關應用如伺服器、網通、低軌衛星，並拓展新能源汽車及車載等相關應用 PCB。

未來，精英經營團隊將肩負企業永續經營的責任，在經營績效與公司治理及 ESG 都取得顯著的成果，持續進行各項行動計畫，讓公司走向永續發展的正向循環。