Nvidia去年第4季營收創歷史新高 台鏈4大代工有望同樂

晶片大廠輝達（Nvidia）週三（21日）盤後公布去年第4季財報，其中利潤和銷售額雙雙超出市場原先預期，營收成長265%，寫下歷史新高紀錄，而台系大廠廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）、仁寶（2324）、緯穎（6669）等，憑藉 ODM-Direct（原廠直銷）模式，已入手Nvidia等客戶的滿滿訂單，成功拿下全球8成市場，市場也看好，輝達晶片的強勁銷售態勢，將能挹注台鏈代工廠走勢跟漲。

據悉，輝達公布第4季營收為221億美元，超出預期的206.2億美元、預計本季銷售額為240億美元。而外界則預估本季淨利潤可達122.9億美元，即每股4.93美元，較去年同期的14.1億美元，也等於每股57美分增長769%。而在財報發布後，輝達市場股價連帶出現強勁走勢，盤後交易中仍大幅上漲超過10%。

台系代工廠中，緯創目前已握有輝達（NVIDIA）H100伺服器訂單，並供應新一代B100基板訂單，被譽為「AI人工智慧市場的最大贏家」，而分析師也認為，輝達2024年CoWoS AI 晶片／GPU的出貨量將達到年增150%，整體表現處於高速成長期，而緯創已拿下85%的基板訂單，可說是最大贏家。

廣達去年透過旗下雲達（QCT）搶進AI伺服器市場，與輝達（NVIDIA）達成合作，並於同年5月中向全球正式公布，第一台與NVIDIA合作的MGX架構超大規模HPC-AI伺服器系統就此問世。針對AI伺服器出貨，廣達指出，上游產量應該會持續提升，在產量支援下，廣達出貨有利，對於後市不看淡，旗下AI伺服器業務表現將會再成長，而AI伺服器營收占比，也將再持續擴大。

此外，英業達（2356）輝達H200產品將在第2季啟動出貨，B100產品則將於第4季啟動量產，預估今年伺服器方面，可望年增雙位數百分比。外界也看好，隨著市場訂單能見度越發明確，多家代工大廠的後市需求，也將樂觀看增。

研調機構集邦（TrendForce）日前出具報告顯示，隨著服務供應業者加大人工智慧（AI）投資力道，也將推升全球市場在AI伺服器方面的需求跟著揚升，預估AI伺服器2024年出貨量可望再增加逾38%，AI伺服器占所有伺服器比率，將突破雙位數接近12%。