融程電財報／去年毛利率達40% EPS為6.62元

工業電腦廠融程電（3416）公布去年財報，毛利率達到40%水準，年增4.6個百分點，稅後淨利為5.06億元，年增11.8%，稅後EPS為6.62元。毛利率、營益率、淨利率三率表現皆較去年提升，年度獲利創下歷史紀錄。展望後市，融程電預估今年首季營運表現將優於去年同期，全年營運持續穩定增長。

融程電公告2023年財報，營收達25.99億元，毛利率達到40%水準，年增4.6個百分點，營業利益達5.78億元，年增16.6%，稅後淨利為5.06億元，年增11.8%，稅後EPS為6.62元。毛利率、營益率、淨利率三率表現皆較去年提升，年度獲利創下歷史紀錄。

融程電表示，各產業對於 AI 電腦需求持續攀升的大趨勢下，公司將 AI 相關應用功能的導入，有效的提升不同產業的相關解決方案，順應市場趨勢和高效能 AI 電腦的需求增加，搭載不同功能 AI 技術應用，可以幫客戶打造的差異化解決方案，強化整體競爭優勢，更能聚焦出跨產業領域全新商機，公司目前正積極和加快現有產品線，導入 AI 功能技術，希望提供客戶更多選擇，強固型筆電產品線即是搶攻跨產業商機的最佳平台，預期全年毛利率維持高檔水準。

展望後市，融程電的強固型平板、強固型手持設備、強固型電腦、強固型顯示器 （DISPLAY & HMI）與強固型筆電業務將持續聚焦八大快速成長產業，即醫療保健、國防、公共安全、汽車檢測維修、倉儲物流、農業應用領域、能源應用領域，與食品加工自動化。另外也積極投入綠能相關應用服務、特殊產業電動載具儀表板等雲端整合服務，針對客戶數位轉型應用服務，AIOT，類比轉數位通訊，5G和雲端整合，提供完整之解決方案，也會讓公司持續擴大營運版圖。因此，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來營收每年可維持穩定成長，營運將再締新猷。