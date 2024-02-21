沃爾瑪23億美元收購 Vizio 股東瑞軒同樂 股價直衝漲停

美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）20日同意以23億美元買下智慧電視製造商Vizio，以強化高利潤的廣告業務；台廠中鴻海集團（2317）與群創（3481）持有Vizio股份，而瑞軒（2489）同樣持有Vizio股票約440萬股，在此消息激勵下，瑞軒股價終場收漲停16.75元，創下近兩年新高。

沃爾瑪和旗下的山姆超市（Sam's Club），一直是Vizio裝置的主要賣家。沃爾瑪收購Vizio之後，將可透過Vizio的SmartCast作業系統，提升廣告業務。這個系統讓用戶能在電視上串流播放有廣告的免費影片。沃爾瑪表示，SmartCast約有1,800萬名活躍用戶。

瑞軒日前表示，展望2024年，越南廠三期擴產可望下半年完成啟用，今年營運將穩定成長。董事長吳春發表示，瑞軒近年來積極轉型，研發人員已擴充到約400人，要提供客戶軟硬兼施的一條龍服務。

瑞軒轉型的成果也展現在產品多元化上，去年電視貢獻營收占比已降至45%、遊戲用顯示器占30%至35%，其他及電腦周邊產品約占20%。吳春發說，瑞軒將不再受單一產品、單一客戶的景氣榮枯影響營運表現。

瑞軒是電視品牌及組裝廠，隨著本業及業外持續獲利，去年第4季及2023年全年營運可望轉虧為盈。2024年有巴黎奧運、歐洲盃、美洲盃等大型運動賽事登場，有助推升電視換機潮，需求可期。