朋億*財報／去年獲利大爆發 EPS 14.95元

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）董事會通過去年財報，2023年全年稅後淨利歸屬母公司業主達10.42億元，年增30.8％，獲利續創歷年新高記錄；每股稅後盈餘14.95元，年增27.34％。

朋億董事會決議通過2023年下半年盈餘分配案，擬配發每股7元現金股利（以每股面額5元計算），若加計2023年第3季董事會決議通過上半年配發每股3.5元現金股利（已於2024年1月26日發放），2023年全年股利配發率達70.2％，連續7年股利配發率達66%以上，以2月20日收盤價149.5元計算，現金殖利率達4.68％

朋億*表示，隨著全球半導體持續朝區域化發展，集團強化多區業務接單版圖優勢，同時深化旗下高科技產業水、氣體、化學品製程供應系統高品質、高潔淨度與精確度等能力，帶動中國、台灣地區對於旗下高潔淨度化學品供應與分裝系統設備、氣體二次配系統訂單與工程服務等需求持續增溫，推升2023年中國、台灣地區營收比重分別為58.5％、32.9％，朋億持續優化整體訂單結構，並精進原料採購成本、加大控管管理費用等，挹注2023年全年整體毛利率、營業利益率分別攀升至25.44％、16.16％水準。

展望2024年首季，朋億持續擴大整體業務接單動能，發揮多區域業務接單及業務資源整合綜效，同時掌握原料供應交期、建置優質專案工程人力，且觀察半導體、高科技電子產業規劃於今年陸續啟動新廠擴建計畫，同時，朋億*仍積極拓展「剝離廢液再生系統」、「廢油氣回收系統」、「海水淡化系統」等綠色永續整合服務策略，朋億整體在手訂單保持高能見度，未來將隨著訂單出貨排程持續認列挹注。