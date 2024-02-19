聯光通去年第4季業外進補 全年終止連八虧轉盈、EPS 0.28元
光通訊整合服務廠聯光通（4903）董事會今（19）日通過去年財報，去年第4季受惠業外進補，單季營運轉盈，每股純益0.7元，也一舉扭轉去年頹勢、全年每股純益0.28元，揮別連八年營運虧損。
聯光通去年第4季合併營收2.17億元，季減14.2%，年減8.8%，毛利率0.66%，季減14.76個百分點，年減1.8個百分點，營益率-12.45%，虧損幅度較第3季的-4.78%、2022年同期的-10.6%擴大；稅後純益7,059萬元，較上季與去年同期轉盈，每股純益0.7元。
聯光通去年度合併營收6.88億元，年減16%，毛利率8.5%，年減2.1個百分點，營益率-10.2%，較2022年惡化；稅後純益2,768萬元，較2022年轉盈，每股純益0.28元。
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