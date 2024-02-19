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封測廠表現亮 華東直衝漲停 股價改寫近兩年新高

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

台股今（19）日呈現開低震盪，盤中呈現小漲，其中華新麗華集團旗下封測廠華東（8110）表現亮眼，股價攻上漲停，創下近兩年新高，而菱生（2369）一度拉升至30.75元，同樣創下波段新高，其餘典範（3372）、頎邦（6147）等也有不錯的表現。

華東營運重心為記憶體IC封裝與測試，為全球記憶體前三大封測廠之一，主力產品為利基型 DRAM 封測，產品項目包括 Commodity DRAM、Non-Commodity DRAM、Mobile DRAM、Specialty DRAM

菱生今年1月營收4.58億元，月減6.22%，年增22.31%；菱生有望受惠於近日爆紅的AI Pin，主因於AI Pin中的MEMS 元件，而菱生是國內最早布局 MEMS 元件後段封測領域業者，法人估，菱生目前 MEMS 封裝營收占比上看兩成，後市看俏。

菱生精密董事會日前決議，處分重要子公司寧波力源100%權益予浙江銀安匯企業管理有限公司，交易金額為人民幣7,100萬元，約新台幣3.078億元。賴銘為表示，菱生於2001年6月經投審會核准，經由第3地區投資事業薩摩亞菱生及開曼Li Yuan間接投資中國地區寧波力源，此決定基於集團整體營運發展需求考量。

華東早盤以16.1元開出，盤中衝上漲停17.8元，盤中成交量逾2萬張；菱生早盤以29元開出，盤中最高一度拉升至30.75元，創下逾2年新高，可惜後續賣壓增重，盤中漲幅逾2%，成交超過10萬張。

DRAM 封測

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