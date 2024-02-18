LED廠 強攻車用商機

LED廠積極轉型，車用領域為重點，包括富采（3714）、億光、艾笛森、宏齊、聯嘉等車用產品占比持續拉高，並都訂下今年業績要比去年成長的目標。

富采去年車用LED相關產品占營收比重約20%，看好2024年車用產品包含感測、照明、背光等應用持續提升，營收占比可望拉高至25%，並預期在旗下Micro LED產品放量之前，車用產品是集團營運成長主要動能。

富采認為，Micro LED市場需求將於2026年至2027年大幅成長，集團提前布局，預計在2024年至2025年完善Micro LED技術與產線建置，迎接商機，成為後續接棒引領業績向上的主要產品線。

LED廠衝刺車用布局

億光也積極續拓展車用布局，鎖定車內外照明、車載顯示背光、IR感測、電源隔離、功率元件等領域。億光認為，本季受制於春節假期導致工作天數減少影響，目前評估單季業績約與上季持平，但在車用業務持續放大下，有助帶動今年全年營運。

宏齊鎖定Mini LED及IR感測產品，並看好兩大產品線成長性佳。宏齊Mini LED生產線去年已完成架構，今年可望大幅成長，公司預估，今年Mini LED及感測IR營收比重約15%至25%。

宏齊內部估算，Mini LED產能若滿載運作，每月可貢獻營收近400萬美元（逾新台幣1.2億元），主要供應美國及南韓客戶，產品可應用在顯示看板、車載面板、筆電鍵盤燈、工業用鍵盤燈。

就整體營運來看，宏齊預期本季業績將與去年第4季相當，第2季需求復甦成長可期。法人看好，宏齊今年營運可望年增雙位數百分比。

艾笛森今年展望樂觀，看好今年成長動能在照明及車用，預計未來車用相關產品營收占比可達30%至35%。終端客戶目前除了車用以外照明的都偏保守，能見度維持在1.5至兩個月左右。

艾笛森目前車用產品以霧燈為主，預期第一階段成品出貨達到經濟規模之後，將評估第二階段擴產計畫。艾笛森表示，車用市場穩定，只要認證通過一款車，有時訂單可持續三至五年，預估今年車用成品出貨量可望成長20%以上。

聯嘉受惠特斯拉、Rivian、保時捷、通用（GM）等電動車客戶量產，推升聯嘉電動車營收比重持續向上。聯嘉看好，今年營運將大幅成長，在手訂單逾百億元，將在今年逐步挹注營收。