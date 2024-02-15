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台灣大營收／台台併持續發酵 1月自結、獲利二位數成長

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）今日公布2024年1月自結合併營收169.6億元，年增14.5%，EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）為36.8億元，年增27.3%，營業利益16.6億元，年增16.6%，稅後純益10.6億元，年增24.9%，每股稅後純益0.35元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，合併台灣之星邁入第二個月，受惠既有台灣大智慧型手機月租用戶平均帳單金額（ARPU）年增8%，整體月租用戶ARPU仍較前月提升，帶動行動服務營收年成長幅度達29%，站穩53億元水準。在電子商務同步帶動下，合併EBITDA月增4%，營業利益月增8%，合併營業利益來到2018年中以來新高。

台灣大指出，董事會日前通過業績展望與資本支出計劃，合併營業收入成長12%至14%，其中電信業務在併購案挹注下成長18%至20%，電商及新科技事業等收入則成長9%至11%，合併EBITDA方面，預期可成長11%至13%。資本支出規劃85.5億元，較前一年度董事會通過金額下降約45%，其中電信61.5億，有線電視9.5億，momo與其他共14.5億。

此外，面對氣候變遷挑戰，台灣大指出，以永續治理為最高原則，設置隸屬董事會層級的永續發展委員會，由上至下落實氣候治理，制定減碳路徑，營運過程中落實減碳，擴大再生能源投資布局，導入TNFD框架（The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, 自然相關財務揭露），加速邁向淨零，4度獲世界最大碳揭露組織CDP （Carbon Disclosure Project）「氣候變遷」評比最高等級A，在11項評分項目中，台灣大共有6項獲得頂級評分、2項指標成績躍升。

台灣大指出，豐富用戶行動影音娛樂體驗，繼Disney+、BBC Studios、KKBOX等串流平台與台灣大結盟後， 再度聯手華納兄弟影音串流平台「HBO GO」，推出市場最低價HBO GO電信獨家方案，更宣布與Disney+完成第二期續約，展開新年度更緊密且雙贏的合作關係。此外，看準智慧物聯網應用商機，致力拓展家戶市場智慧應用，為台灣第一個加入連接標準聯盟（CSA）、採用Matter協定的電信業者，透過全球通用的Matter物聯網連接技術，串聯Google、Amazon、Apple、Samsung等超過700家加入Matter協定的品牌裝置，提升智慧家庭聯網裝置相容性，擴大智慧家庭生態系。

台灣大哥大

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