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富邦媒營收／1月約96.65億元 創歷史同期新高

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
momo富邦媒（8454）公告1月營業收入，旗下通路包含購物網、電視購物及型錄，1月單月合併營收約96.65億元，創歷史同期新高。圖／富邦媒提供
momo富邦媒（8454）公告1月營業收入，旗下通路包含購物網、電視購物及型錄，1月單月合併營收約96.65億元，創歷史同期新高。圖／富邦媒提供

momo富邦媒（8454）公告1月營業收入，旗下通路包含購物網、電視購物及型錄，1月單月合併營收約96.65億元，創歷史同期新高，與去年12月97.33億元持平或略減0.7%，年增10.4%。

富邦媒表示，1月營運動能受惠農曆春節採買潮，從年貨置辦到除舊佈新相關商品皆展現熱絡買氣，伴手禮、保健禮盒、清潔用品等都有不錯的銷售表現；時逢春節連假及寒假，民眾出遊聚餐的需求也帶動餐飲票券與旅遊住宿買氣。此外，三星最新旗艦手機上市後也繳出亮眼銷售佳績。

農曆年後收假，momo開跑《開工大吉》全站活動號召mo粉回歸，2月18日前全站消費滿三大指定門檻並完成登記，最高享600元mo幣限量回饋，包含消費滿20,000元登記送600元mo幣、滿10,000元登記送300元mo幣、滿3,000元登記送150元mo幣；活動期間參與輪盤互動遊戲，最高再領666元開工紅包。

開工首要任務為提神醒腦，momo也化身上班族咖啡應援補給站，推出《咖啡開工補給站》3折起優惠活動，2月29日前集結雀巢、星巴克、湛盧咖啡、cama café、Nespresso、UCC等近200大咖啡品牌，提供超過5,000項咖啡商品選擇，滿足消費者開工提神需求，購買指定商品加碼再抽正官庄保健禮盒。

咖啡 富邦媒 消費

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