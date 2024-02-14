緯創1月營收月減、年增 法人估全年 EPS 年增近5成
緯創（3231）1月營收月減10%、但年增22%至673億元，達成法人預估單季營收目標的32%，其中，1月筆電出貨量月減28%至130萬台、桌機月減13%至70萬台、顯示器月減11% 至80萬台。
分析師指出，緯創因淡季與工作天數較少，公司展望第1季筆電出貨量季減雙位數，桌機與顯示器將季持平或微幅季減，但因緯穎（6669）營收強勁，預估第1季整體營收季減約8%。
展望2024年，伺服器將為緯創主要成長動能，預估伺服器營收將年增46%（2023年約8,670億元），其中，2024年緯穎營收年增逾40%至3,430億元，而緯創AI伺服器基板營收將年增至610億元、較2023年的240億元成長逾倍，為主要成長動能；預估2024年伺服器營收比重將由2023年的約35%年增至46%，營業利益貢獻可望將由50~55%擴大至60%以上。
目前市場預估2024年緯創整體營收年增12%，而伺服器營收成長與出貨虧損的iPhone業務將有利利潤率提高，估計今年每股獲利（EPS）年增48%至6.03元，2025年將持續成長。
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