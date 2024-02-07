英業達營收／1月441.28億元 不受淡季影響、年月雙增
代工大廠英業達（2356）今（7）日公布1月份財報，單月營收達441.28億元，月增1.38%、年增18.48%，年月雙增，而1月為電子業淡季，但仍繳出成長態勢、因此整體表現可說是已相當出色。
英業達（2356）近年投入雲端運算、無線通信、智慧裝置和物聯網領域創新，除了積極佈建傳輸速度更快的5G專頻專網技術及基礎建設外，更藉此將AI人工智慧技術實際導入至各產線，並將工廠產線綁定AI與數位孿生，全面啟動智慧製造、高效生產的模式大搶商機，備受市場關注。
英業達去年10月通過數位部「5G專頻專網創新應用擴散計畫」審查，並將主管機關核發的千萬元的現金補助款，全部投入在5G工廠的擴建計劃上，截至目前公司已將多項AI人工智慧技術導入工廠端來實際應用，包括人臉辨識、員工組裝流程辨識偵測等，藉此讓生產效率顯著提升。
英業達董事長葉力誠日前透露，過去英業達以營收為目標導向，然而對他而言，不可能營收成長但不賺錢。英業達成長較緩慢，是因為偏重提升毛利，以車用電子、人工智慧（AI）伺服器等利基型產品做競爭，台灣資通訊產業已逐漸走向新藍海市場，電子五哥同業在相關領域也有著墨。
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