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緯創營收／AI 伺服器出貨旺 1月營收673億元年增22％

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

電子代工大廠緯創（3231）今（7）日公告1月營收673億元，月減9.9%，年增22.44%。由於營運適逢傳統淡季，本季筆電、PC及顯示器等產品出貨量估將下滑，但在AI伺服器出貨逆勢升溫下，單月營收年增幅達二成。

緯創1月筆電出貨量130萬台，PC出貨量70萬台，顯示器出貨量80萬台，其中筆電出貨量月減約27%，PC月減12.5%，顯示器則下滑11%。

緯創預估，受季節性因素影響，本季筆電出貨量將較去年第4季下滑，幅度達雙位數百分比，顯示器、PC估將持平或下滑個位數百分比；本季雖逢傳統淡季，但AI伺服器需求火熱，出貨量將持續升溫。

緯創看旺今年AI營收動能，可望跳增「三位數」百分比，AI等高效能運算應用等，將是未來幾年營運主要成長動能。

筆電 緯創 顯示器

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