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光洋科營收／1月27.9億元 月增31.06％、年增79.33％

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

光洋科（1785）今（7）日公布1月合併營收27.9億元，月增31.06%，年增79.33%。光洋科看好來自前端半導體領域的客戶需求，將持續推動靶材產品在客戶端多項製程陸續認證，逐步擴大市占率，同時看好客戶未來在先進製程強勁的成長空間，期待半導體靶材產品逐漸放量。

光洋科指出，因農曆春節假期月份差異，與去年同期相比合併營收相較增多，光洋科1月合併營收27.9億元，其中1月VAS （Value Added Sales，非貴金屬）營收為5.03億元，月增23.7%，年增1.9%。光洋科強調，財報顯示光洋科獲利來源主要是來自VAS營收。

光洋科表示，近期硬碟客戶的需求提升，雖對庫存水位仍維持謹慎，但仍可望逐步回溫；半導體的訂單則維持穩健，2023年底半導體前端製程的VAS收入已提升至整體VAS收入的10%，預期在半導體客戶需求逐步放量及公司持續爭取市占率下，占比將持續提升，帶動整體營運動能。

光洋科強調，儘管客戶對庫存仍維持謹慎，但預期前端半導體需求將逐漸回溫，預估2024年首季出貨量將有個位數增長，展望2024年整體庫存水位相對健康，但部分仍須緩慢消化庫存，就整體市場而言，今年能見度相對有限，對市場需求維持審慎樂觀，預估半導體業營收將成長。

展望未來，光洋科表示，將持續聚焦儲存媒體、半導體兩大產業作為主要營運成長動能，硬碟產業目前需求已逐步回溫，隨著雲端時代的到來，資料中心對於冷資料儲存需求不斷增長，長期將帶動大容量硬碟的需求。

光洋科 半導體 營收

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