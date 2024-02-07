叡揚營收／1月1.19億元月減逾30% 淡季效應顯現

叡揚（6752）今（7）日公布，1月單月合併營收為 1.19 億元，年增0.56 %，月減約 30.12 %，營收減少的主因為去年第4季為傳統旺季及專案認列所致 。叡揚近年持續推動碳盤查，主要合作面向為跟顧問業者合作，近期叡揚有20多位通過碳盤查顧問認證，主要目的為協助中小企業相關疑難雜症與跟顧問業者能有更多的合作擴大互利面向。

而面對CBAM歐盟碳邊境調整機制已開始試行，生產鋼鐵製品的金屬業，例如：鋼材、扣件、鋁製品等企業首當其衝，面對更頻繁的碳盤查頻率、更多樣的申報需求，叡揚資訊碳盤查方案能同時滿足ISO 14064以及CBAM的二合一碳盤查要求，到位支援金屬業者將碳盤查，化繁為簡，輕鬆應對。

對於LLM及AI技術，叡揚投入始於2013年，由NLP、機器學習開始，團隊持續研讀論文、試驗各類模型，落地解決實務問題，後續延伸到圖像區塊辨識及內容物辨識（VDU-Visual Document Understanding）的應用。