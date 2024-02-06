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jpp營收／元月激增55% 創歷年同期新高

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

經寶精密jpp-KY（5284）也在今（6）日公告元月份營收達新台幣1.97億元（2.21億泰銖），較上月營收新台幣1.27億元（1.41億泰銖）單月成長55%，較去年同期新台幣1.82億元（1.99億泰銖）年成長達7.97%，創下歷年元月最佳成績，業績明顯回溫。

jpp業績成長主因來自去年底新廠完工後加入生產，客戶伺服器機櫃產品大賣拉貨較去年同期增加許多，醫療新產品也在今年取得ISO13485認證後開始出貨，加上其他非航太產品的挹注，使得營業額拉回到2億泰銖以上的營運目標，而原本預期今年需要先觀望的航太維修改裝件也傳來好消息，去年Q4暫停的專案料號尚未交貨完畢，將有機會上半年恢復交貨，今年的新專案最快也將於第2季末開始啟動，預期下半年將有機會重現航太、非航太同時運轉的榮景。

jpp-KY為泰國專精少量客製化機構件的生產製造商，為空巴駕駛艙航電機構件在亞洲少數的供應商之一，在去年正式跨足航太維修改裝市場後，今年更是拿到空巴集團的供應商號碼（Airbus Vender Code），成為空巴集團子公司的直接供應商，除了在航太產業大有斬獲，公司在非航太的領域也獲得長足的進展，隨著AI的發展需要大量的DataCenter支援，客戶的雲端伺服器機櫃需求量大增，連帶影響公司出貨量提升，公司也在今年跨入AI產業鏈，提供美國大廠M客戶的AI伺服器電源機構件以及A客戶液冷式機櫃的散熱模組機構件，泰國最夯的飲料機Taobin在歷經一年多的全球市場規劃及調整之後，也可望在今年重啟拉貨，使得經寶在去年第4季短暫的休息過後，今年將有機會更上一層台階。

新台幣 航太

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