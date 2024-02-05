快訊

懷念過世「阿婆」...客家美女離開科技業 拜師開麵店復刻記憶那一味

黃揚明稱綠開「八位數字」爭立院龍頭 民進黨提告求償100萬

樺漢營收／元月年增32.5% 創歷史同期新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠樺漢（6414）今（5）日公布2024年1月自結合併營收達117.2億元，較2023年同期的88.4億元增加32.5％，三大事業體營收與年增率皆正成長，營收分別為工控設計20.9億元、品牌通路33.0億元、系統整合63.3億元，其年增率分別為工控設計18.7％、品牌通路20.2％、系統整合45.9％，其中個體（包含全資子公司）年增率達23.8%。

展望2024年，樺漢表示，雖在國際地緣政治風險加大、極端氣候頻率加劇，同時全球經濟通膨放緩、製造業景氣逐漸回溫與庫存去化，推動全球在地化服務，將持續帶動集團包括AIoT智慧製造解決方案與新能源整合方案等設備與服務需求增加，挹注樺漢ESaaS  （Ennoconn Solution as a Service）平台的訂閱式服務需求擴大，2024年1月營收表現繳出保持歷史同期新高的優異成績，奠定樺漢集團全年營收大幅成長基石，迎向樺漢樂觀發展的金龍年。

樺漢 營收

延伸閱讀

台股首次以萬八封關！金龍年開紅盤後 持續走高機率大

南彰化領福袋看這裡 大年初一免擲筊限量送完為止

龍年大吉！招財寶好運龍年擺件把福氣帶進家裡

台股封關 華邦電、聯詠等9家法說不打烊

相關新聞

大立光營收／元月自結月減6.57%、年增37.03%

鏡頭大廠大立光（3008）自行結算1月合併營收為44.67億元，較上月營收衰退6.57%，較去年同期成長37.03%。

鴻海營收／1月5221億元 同期次高、第1季將出現年減情況

鴻海（2317）今（5）日公布2024年1月營收為5,221億元，月增13.48%，年減20.93%，為歷年同期次高 。...

千金股／創意法說會不如預期 遭外資調降目標價 股價跌停

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠創意（3443）法說會指出，預估今年業績增幅僅個位數百分比，不如外界預期，且全年毛利率...

緯創籌碼面樂觀「三大法人全買超」 AI 伺服器將成營收成長動能

AI族群今（5）日漲跌互見，其中緯創（3231）盤中爆量超過10萬張，並一舉站上所有均線，三大法人近五日也全數買超，籌碼...

睽違近2年唯一4,000元股 世芯盤中飆4,100元創歷史天價

台股今（5）日兔年封關，指數開低震盪，盤中力守5日線及萬八大關，千金股表現不同調，股王世芯-KY（3661）盤中一度飆上...

創意跌停 法人：法說會不如預期 下半年業績仍看俏

創意（3443）今（5）日盤中出現跌停，今日開盤即一路下滑到1,440元，幾經掙扎在盤中還是亮燈跌停至1435元，11點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。