樺漢營收／元月年增32.5% 創歷史同期新高

工業電腦大廠樺漢（6414）今（5）日公布2024年1月自結合併營收達117.2億元，較2023年同期的88.4億元增加32.5％，三大事業體營收與年增率皆正成長，營收分別為工控設計20.9億元、品牌通路33.0億元、系統整合63.3億元，其年增率分別為工控設計18.7％、品牌通路20.2％、系統整合45.9％，其中個體（包含全資子公司）年增率達23.8%。

展望2024年，樺漢表示，雖在國際地緣政治風險加大、極端氣候頻率加劇，同時全球經濟通膨放緩、製造業景氣逐漸回溫與庫存去化，推動全球在地化服務，將持續帶動集團包括AIoT智慧製造解決方案與新能源整合方案等設備與服務需求增加，挹注樺漢ESaaS （Ennoconn Solution as a Service）平台的訂閱式服務需求擴大，2024年1月營收表現繳出保持歷史同期新高的優異成績，奠定樺漢集團全年營收大幅成長基石，迎向樺漢樂觀發展的金龍年。