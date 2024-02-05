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緯創籌碼面樂觀「三大法人全買超」 AI 伺服器將成營收成長動能

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
緯創（3231）盤中爆量超過10萬張。聯合報系資料照
緯創（3231）盤中爆量超過10萬張。聯合報系資料照

AI族群今（5）日漲跌互見，其中緯創（3231）盤中爆量超過10萬張，並一舉站上所有均線，三大法人近五日也全數買超，籌碼面相當樂觀。法人也看好，AI伺服器將為2024年主要營收成長動能，有利緯創後市營收。

AI概念股今日漲跌互見，盤中上揚個股包括緯創、世芯-KY、台積電、廣達、技嘉、英業達；反觀創意、勤誠、緯穎、智原、日月光投控等則走弱。

值得注意的是緯創截至上午11時30分，爆量10萬張，最高價達124元，股價更是一舉站上所有短中長期均線。截至上周五（2日）外資買超25,553張，累計五天買超2.13萬張；投信買超554張，累計五天買超3,920張；自營商買超2,202張，累計五天買超4,388張，籌碼面相當樂觀。

法人分析，今年AI伺服器需求提升，且 GPU 供應將於今年第2季後轉佳，預估訓練 GPU 出貨將從2023年的153萬顆成長至2024-2025年的457萬顆、596 萬顆，AI伺服器需求攀升將帶動 ODM 營收成長。

此外，零組件供應商如散熱、電源供應器、機殼、導軌及PCB 業者亦將受惠於均價與利潤率擴張，主要受惠者包括GPU 模組與基板供應商鴻海、緯創；ODM 廠商廣達、緯穎、英業達、技嘉；零組件廠商雙鴻、奇鋐、川湖、金像電、台光電。

AI 緯創

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