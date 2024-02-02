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信邦營收／1月27.10億元、月增23% 第1季將優於去年第4季

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

電子零組件廠商信邦（3023）今（2）日公布自結2024年1月合併營收為27.10億元，較去年1月的27.56億元減少1.70%，較去年12月的22.01億元成長23.13%。依據客戶端需求，2024年第1季之出貨，將優於去年第4季，並逐季增加。

信邦指出，2024年1月合併營收較去年12月成長23.13%，係受去年盤點出貨遞延，以及去年2月農曆假期提前出貨等時間性差異影響；較去年1月減少1.70%，主要係因各產業需求尚未復甦，但仍為歷年同期次高。

信邦醫療產業2024年1月之出貨，分別較去年同期減少3.37%及去年12月成長25.53%；汽車產業1月之出貨，分別較去年同期減少7.23%及去年12月成長60.42%；綠能產業1月之出貨，分別較去年同期成長1.70%及去年12月成長18.30%；工業應用產業1月之出貨，分別較去年同期減少2.65%及去年12月成長24.41%；通訊及電子週邊產業1月之出貨，分別較去年同期成長1.20%及去年12月成長2.15%；產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔82.27%；連接器及零組件銷售佔17.73%。

在產業別的銷售分佈，綠能及節能產業佔30.13%；工業應用產業佔26.69%；汽車產業佔17.95%；通訊及電子週邊產業佔16.48%；醫療及健康照護產業佔8.75%。

信邦 綠能

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