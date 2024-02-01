聯發科預告今年將成長但股價不給力 開低後回測月線

聯發科（2454）法說會釋出今年將是成長的一年，也是下個成長階段的開始，同時將採雙營運長制；台股今（1）日開低，聯發科開低走低，回測月線支撐，盤中跌幅逾4%。

聯發科去年第4季合併營收1,295.62億元，季增17.7%，年增19.7%；毛利率48.3%，季增0.9個百分點，與前年同期持平；歸屬母公司業主淨利257.13億元，季增38.5%，年增38.9%，每股純益16.15元。

聯發科去年合併營收4,334.46億元，年減21%，全年毛利率47.8%，較2022年的49.4%低，歸屬母公司業主淨利771.91億元，年減34.9%，每股純益48.51元。

以美元兌新台幣匯率1：31.2計算，今年第1季營收將約1,218~1,296億元，與前一季持平至下滑約6%，年增27~35%；毛利率預估為47%加減1.5個百分點，全年毛利率可望維持在第1季毛利率目標的範圍內。

聯發科執行長蔡力行表示2024年是下個成長階段的開始，今年將持續成長；聯發科同時宣布實施雙營運長制，總經理陳冠州兼任營運長，執行副總暨財務長顧大為新增共同營運長。

聯發科今日以951元開低，一度下滑至922元，盤中跌幅逾4%。