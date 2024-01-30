中華電去年第4季每股純益1.06元 全年EPS 4.76元

中華電（2412）今（30）日公布自結2023年第4季合併營運成果，歸屬於母公司業主淨利為82.6億元，減少1.7%，每股純益1.06元；累計去年全年歸屬母公司業主淨利為369.2億元，增加1.2%，每股純益4.76元；全年營收、歸屬母公司業主淨利及每股盈餘都超越財測高標。

中華電去年第4季合併營收為618.6億元，年增4%；營業淨利104.5億元，減少4.6%；EBITDA為203.8億元，年減2.2%；歸屬於母公司業主淨利為82.6億元，減少1.7%；每股純益1.06元；排除一次性減損事件之影響(含投資性不動產減損及3G汰停減損)，營業淨利及歸屬母公司業主淨利分別年增2.2%及7.2%。

去年全年營收為2,232億元，年增3%；營業淨利為463.5億元，減少1%；EBITDA為860.1億元，減少0.3%；歸屬母公司業主淨利為369.2億元，增加1.2%；每股純益4.76元；全年營收、歸屬母公司業主淨利及每股盈餘均超越財測高標。

董事長郭水義表示，「去年財務績效超越財測，全年營收及每股純益創6年新高，並且連續4年成長。隨著台灣電信市場在去年第4季整併完成，產業進入三家業者的新格局，中華電市值占台灣電信業整體市值60%，遙遙領先同業；截至2023年11月止，行動營收市占及客戶數市占雙雙超越同業，各達40.2%及37.1%，持續站穩電信業者領導地位」。

郭水義說，「中華電信5G客戶數超過300萬，台灣第一。行動服務營收維持成長動能，已連續33個月成長，行動4G升5G平均月繳金額提升49%」。

總經理林昭陽表示，「去年第4季三個事業群均於繳出營收年增率正成長的成績單。個人與家庭事業群部分，所有核心事業均維持成長動能；其中，由於全球通漫遊方案廣受歡迎，2023年國際漫遊營收已飆升至超過COVID-19之前的水平。在企業客戶事業群方面，整體營收受惠於資通訊及行動業務成長而增加，尤其資安業務營收因需求持續增加，年增率連續八季度成長。國際事業群營收也大幅成長33%」。

林昭陽說，「隨著公司持續加速全球佈局與業務開拓下，今年年上半年將在德國設立歐洲子公司，作為中華電信在歐洲拓展國際業務的先驅，並展現持續成長的承諾。」