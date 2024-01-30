快訊

周杰倫被爆5月站上台北大巨蛋 榮登第一人！公司說話了

中職／找樂天女孩私接活動...桃猿前領隊遭約談 球團回應了

新光金控兩派股東之爭！金管會主委黃天牧首度發聲 提五點聲明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中華電去年第4季每股純益1.06元 全年EPS 4.76元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
中華電（2412）今（30）日公布自結2023年第4季合併營運成果，歸屬於母公司業主淨利為82.6億元，減少1.7%，每股純益1.06元。中華電／提供
中華電（2412）今（30）日公布自結2023年第4季合併營運成果，歸屬於母公司業主淨利為82.6億元，減少1.7%，每股純益1.06元。中華電／提供

中華電（2412）今（30）日公布自結2023年第4季合併營運成果，歸屬於母公司業主淨利為82.6億元，減少1.7%，每股純益1.06元；累計去年全年歸屬母公司業主淨利為369.2億元，增加1.2%，每股純益4.76元；全年營收、歸屬母公司業主淨利及每股盈餘都超越財測高標。

中華電去年第4季合併營收為618.6億元，年增4%；營業淨利104.5億元，減少4.6%；EBITDA為203.8億元，年減2.2%；歸屬於母公司業主淨利為82.6億元，減少1.7%；每股純益1.06元；排除一次性減損事件之影響(含投資性不動產減損及3G汰停減損)，營業淨利及歸屬母公司業主淨利分別年增2.2%及7.2%。

去年全年營收為2,232億元，年增3%；營業淨利為463.5億元，減少1%；EBITDA為860.1億元，減少0.3%；歸屬母公司業主淨利為369.2億元，增加1.2%；每股純益4.76元；全年營收、歸屬母公司業主淨利及每股盈餘均超越財測高標。

董事長郭水義表示，「去年財務績效超越財測，全年營收及每股純益創6年新高，並且連續4年成長。隨著台灣電信市場在去年第4季整併完成，產業進入三家業者的新格局，中華電市值占台灣電信業整體市值60%，遙遙領先同業；截至2023年11月止，行動營收市占及客戶數市占雙雙超越同業，各達40.2%及37.1%，持續站穩電信業者領導地位」。

郭水義說，「中華電信5G客戶數超過300萬，台灣第一。行動服務營收維持成長動能，已連續33個月成長，行動4G升5G平均月繳金額提升49%」。

總經理林昭陽表示，「去年第4季三個事業群均於繳出營收年增率正成長的成績單。個人與家庭事業群部分，所有核心事業均維持成長動能；其中，由於全球通漫遊方案廣受歡迎，2023年國際漫遊營收已飆升至超過COVID-19之前的水平。在企業客戶事業群方面，整體營收受惠於資通訊及行動業務成長而增加，尤其資安業務營收因需求持續增加，年增率連續八季度成長。國際事業群營收也大幅成長33%」。

林昭陽說，「隨著公司持續加速全球佈局與業務開拓下，今年年上半年將在德國設立歐洲子公司，作為中華電信在歐洲拓展國際業務的先驅，並展現持續成長的承諾。」

4G 營收 中華電信

延伸閱讀

中華電信去年每股純益4.76元 今年上半年設歐洲子公司

伺服器未來看旺 信驊盤中大漲逾9%

AI熱潮帶旺業績 奇鋐、雙鴻同飆新高 領軍散熱股表態

AI伺服器大廠美超微提高全年財測 盤後股價漲逾10%

相關新聞

中華電去年第4季每股純益1.06元 全年EPS 4.76元

中華電（2412）今（30）日公布自結2023年第4季合併營運成果，歸屬於母公司業主淨利為82.6億元，減少1.7%，每...

日系外資看好台光電前景 首評給予買進評等目標價520元

日系外資最新報告看好台光電（2383）將受益於AI伺服器、和400G/800G交換器需求成長，預估2024~2025年獲...

盛群財報／去年獲利銳減九成 庫存去化最晚Q2結束

微控制器（MCU）廠盛群（6202）去年全年財報出爐，受到消費性市場疲弱影響，全年獲利銳減九成至1.12億元，每股淨利0...

散熱族群集體點火 奇鋐盤中漲停創歷史新高

散熱族群今（30）日集體點火，由奇鋐（3017）盤中攻漲停更創下歷史新高，表現最為亮眼。法人分析，在散熱產業上，散熱方案...

台光電獲大和首評 目標價上看520元 股價衝歷史新高

大和資本首評台光電（2383），就給予其「買進」評等、目標價上看520元，並表示看好台光電受惠於AI伺服器和高階交換器需...

緯創股價再度反彈 內外資法人評等一次看

緯創（3231）今（30）日股價盤中最高達120元，創下自去年8月底以來的高價，截至上午11點30分成交量超過7.2萬張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。