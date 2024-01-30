世界健身-KY 掛牌後秀不出肌肉 股價破發連跌失守百元

世界健身-KY（2762）在1月24日以每股132元上市，但掛牌首日一開盤就跌破承銷價，今（30）日仍是下跌表現，持續陷入「破發」窘境，股價連跌，新股掛牌5個交易日以來完全未出現蜜月行情，終場收在99.1元，失守百元關卡，為掛牌後的新低價。

世界健身主要提供會員專業健身運動器材、場地及各項有氧運動課程，及專業教練課程服務等；在產品方面，今年跨足零售市場，銷售運動服飾及周邊商品，同時將陸續在部分分店設置能量飲品吧。

世界健身-KY目前全台有118間店、44萬會員，2022年合併營收88.63億元，年增13.1%，2023年合併營收94.28億元，年增6.4%；依目前資本額10億元換算，2022年每股純益3.04元，2023年前三季EPS為2.44元；今年預計新增12間店，法人預估，今年營收可望突破100億元。

世界健身-KY是今年來掛牌的公司中，第一檔在掛牌首日就跌破承銷價的公司；掛牌首日一開盤就跌破承銷價，以130元開低，終場收119.5元，其後股價持續下跌，今日為新股掛牌的第5個交易日，股價仍無力擺脫「破發」窘境。

世界健身-KY早盤以105元開出，下跌1元，股價開低後雖一度拉至平盤106元，可惜後繼乏力，盤中再度翻黑且失守百元價位，終場收在最低的99.1元，下跌6.9元，跌幅6.5%，為掛牌後的新低，統計5天下來，以承銷價計算，跌幅達24.92%。