光通訊族群火熱！ 這兩檔狂飆漲停

光通訊族群今（29）日再受惠矽光子題材激勵，族群股價狂飆，前鼎（4908）、光聖（6442）同步強攻漲停作收，創威（6530）、上詮（3363）狂飆超過半根停板，聯鈞（3450）、統新（6426）表現也不俗。

由於AI需求爆發，帶動雲端伺服器需求增加，大型網路公司積極建置AI及資料中心設備，傳輸規格紛紛升級，也吸引資金進駐光通訊概念股。

光聖受惠光被動元件美系客戶需求穩定成長，加上客戶庫存去化告段落，及連接器產品轉型趨勢帶動，包括主動元件、高頻連接器需求均慢慢回溫，法人看好，今年營收可望重返成長，年增幅估達10%至15%。

創威看好，隨著全球行動寬頻與雲端運算市場的快速成長，資料傳輸量及頻寬需求大幅提升，各國政府積極發展國家寬頻計畫或智慧城市，而電信商與網路服務業者積極推動光纖到府、骨幹網路與資料中心進行光纖升級，推升全球光收發模組銷售成長，受惠光通訊產業持續發展，業績可望逐年增加。