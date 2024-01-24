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電子通路股表現亮眼！擎亞、亞矽飆漲停創新高 領軍這幾檔也亮燈

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

台股今（24）日開高上漲，早盤以17,883.62點，盤中最高一度拉升至17,944.98點，預備挑戰前高17,956.74點；其中電子通路股表現相當強勢，擎亞（8096）、亞矽（6113）、尚立（3360）、方土昶（6265）等四檔直衝漲停，帶領電子通路股的漲勢，蔚華科（3055）也有超過半根的停板。

受惠三星 CMOS 感測器漲價，擎亞去年12月營收23.24億元，月增1.88%、年增138.69%，連續兩個月雙正成長，全年營收224.41億元，年減3.92%；擎亞證實三星原廠確實依客戶不同，漲幅約在15％至20％，客戶因為有漲價預期心理，因此也先拉貨，去年下半年相關拉貨比上半年多

亞矽去年營收22.2億元，年減43.09%，前三季獲利694萬元，每股稅後盈餘0.14元。亞矽深耕微處理器、感測器與無線物聯網等相關軟硬體產品，供各類模組與次系統方案以因應客戶需求。另外，公司陸續引進無線通訊、網通、車載、馬達風扇等客戶所需要的零組件，並提供產品服務與技術應用支援。

擎亞今日早盤以23.6元開出，盤中直衝漲停25.85元，創下近9年新高，盤中成交量逾3.5萬張；亞矽今日早盤以33.6元開出，盤中直衝漲停36.15元，創下歷史新高，盤中成交量逾1萬張

尚立今日早盤以13.3元開出，盤中直衝漲停14.55元；方土昶今日早盤以11.1元開出，盤中直衝漲停12元，創下近7個月新高，盤中成交量逾6千張。

漲停 營收

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