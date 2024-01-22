整理包／黃仁勳四度訪台、多檔 AI 指標齊衝 周漲幅一次看

晶片大廠輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳近半年多次訪台，激勵AI伺服器代工業者走勢狂飆，而台系大廠廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）、仁寶（2324）、緯穎（6669）等，也憑藉 ODM-Direct（原廠直銷）模式，入手輝達、超微（AMD）等大客戶滿滿訂單，成功拿下全球約8成的市場，掀起這波難以抵擋的「AI巨浪」。

黃仁勳自從去年5月快閃來台，親自宣布推出全球第1台「高階AI伺服器」；而往後的半年多時光，黃仁勳多次搭機來台安排與供應鏈大佬會面，並趁閒暇時間前往自己最愛的寧夏夜市以及愛店「花房小館」享用美食，而此次來台已是半年來第四次，也吸引外界關注。而《經濟日報》則特地為大家整理以上幾檔指標股，近一週以來的漲跌幅及動向，供讀者了解，快來看看吧！

1.緯創（3231）

緯創（3231）今（22）日以114元開高走高，盤中一度衝到117.5元漲停價，開盤價與上週一102.5元相比，單週漲幅高達11.22%，值得關注。而緯創日前已公布去年12 月營收較11月營收表現下滑2.3%、至746.98億元，達近4個月以來的低點、年減22.5%，而去年第4季營收2,295.36億元，季增5.7%、年減13%；至於統計去年全年合併營收為8,665.82億元、年減12%，略低於市場預期。

不過緯創由於通吃AI三巨頭訂單，已成為2024年AI伺服器晶片市場的主要贏家，備受外界看好；而旗下AI伺服器產線成績也因握有輝達（NVIDIA）H100伺服器訂單，並供應新一代B100基板訂單，也讓去年度毛利率成功衝上7.94%達歷年最佳，且為連六年成長、連二年站穩7%之上；全年稅後純益114.7億元，年增2.76%，每股純益4.08元，締造12年來新猷。

2.緯穎（6669）

緯穎（6669）今（22）日以2,125元開高走高，股價直拉漲停，鎖死在2,185元，開盤價與上週一1,935元相比，單週漲幅已高達9.81%，並且股價已衝破2,000元大關、整體表現相當出色，也達到近年新高水平，緯穎公佈去（2023）年度自結合併營收達2,419.01 億元，年減17.4%。毛利率年增1.2個百分點至9.4%，營益率年增0.5個百分點至6.6%，稅後淨利率年增0.1百分點至5%。基本每股盈餘68.88 元。去年度自結合併營收為歷史次高，毛利率、營益率與稅後淨利率均創歷史新高。

對此，緯穎透露，目前手中大客戶的AI案子已在進行中，預計今（2024）年起出貨會有明顯成長，而旗下馬來西亞柔佛州士乃機場城據點之第二期伺服器主機板產線，也預計今(2024)年投入運營。董事長洪麗甯日前也直言，自己長期看好雲端服務和資料中心業務增長的趨勢，目前出貨量持續攀升，看好未來長期成長趨勢。

3. 廣達（2382）

廣達（2382）今（22）日以252.5元開高走高，盤中一度觸及260元，開盤價與上週一235.5元相比，單週漲幅高達7.21%，相當驚人，值得投資人多加留意。而廣達日前已公布去年12月營收合併營收929.03億元，月減10.3%，年減12.6%，呈現年、月雙降走勢；不過去（2023）年全年累計營收1.08兆元，雖年減15.3%，但仍突破兆元關卡，也是四大代工中成果最為豐碩。

廣達董事長林百里上週五在旺年會上，不僅喊話「AI的時代終於來臨了！」，直言今年很大部分成長的部分都聚焦在AI伺服器，看好漲體市場大爆發的趨勢。他強調，2024年廣達在PC、伺服器、車電三大領域，都要導入AI，集團要全面AI化，廣達會在未來持續透過創新發揮我們的力量，而2024年「業績長紅」，透過3A齊發，跟今年龍年一樣、持續維持市場的「龍頭地位」。

4.英業達（2356）

英業達（2356）今（22）日以53.3元開高走高，盤中最高漲至55.7元，開盤價與上週一51.8元相比，單週漲幅已高達2.89%，值得關注；而英業達日前已公布去年12月營收435.38億元、月減1.4%、年增7.9%，為近五個月以來的次低紀錄；累計去年全年營收達5,147.45億元，年減5%，不過內部看好今年在AI算力需求大增以及IC設計大單方面，兩大利多加持、驅動之下，營收表現將仍能逐漸改善。

此外，英業達（2356）集團旺年會即將於本週五（1/26）在南港展覽館盛大登場，藝人陣容包括阿Ken、瑪麗、韋禮安、徐佳瑩，而搖滾教父伍佰將以「神秘嘉賓」身分壓軸開唱。而英業達這次旺年會，旗下英華達、無敵、英研智能等集團子公司，都將齊聚一堂，現場預計有超過6,000名的員工共襄盛舉。

5.仁寶（2324）

仁寶（2324）今（22）日以36.75元開高震盪，盤中一度衝上37.75元，開盤價與上週一36.05元相比，單週漲幅已高達1.94%，雖是四大代工廠中漲幅較小者，但整體表現已是近年最佳，值得關注。此外，仁寶已於上週三（17日）辦理完成旺年會活動，總經理翁宗斌指出，2024年上半年PC市場仍有不小的挑戰，不過公司已積極發展多元化事業，除「智慧醫療」，也投身AI研發，並攜手微軟打造AI PC新品、配合認證進度，預計今年5月問世。