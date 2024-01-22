緯穎、緯創早盤跳空強勢漲停 法人評等給予「增加持股」

AI族群今（22）日強勢表態，電子代工大廠緯創（3231）、旗下伺服器代工廠緯穎（6669）去年財報亮眼，也帶動股價自上周五（19日）續漲，盤中更強勢跳空漲停，表現相當亮眼。

AI族群集體大漲，相關多頭表態個股包括：緯穎、緯創、英業達、創意、智原、世芯-KY、勤誠、聯發科、奇鋐、雙鴻等紛紛走揚。值得注意的是，緯穎盤中最高以2,185元漲停、緯創則以117.5元一度漲停。

在緯創方面，根據法人投顧報告分析，12月的目標調升至140元，基於獲利率改善且評價更具吸引力，潛在上漲空間約43%，因此維持「增加持股」評等。投資風險上，則需留意需求不如預期、AI 伺服器利潤率競爭；緯穎方面也是維持「增加持股」評等，預期2024-2025年獲利展望更加正向。

法人分析，伺服器仍為緯創2024年成長主要動能，預估伺服器營收將年增 46%，其中今年緯穎營收年增逾40%至3,430億元，而緯創AI伺服器基板營收將年增至610億元，成主要成長動能，主因輝達、超微、特斯拉對AI GPU需求成長，而緯創為H100/H200/B100/MI300/Dojo的主要基板與HPC供應商，出貨量可望自2023年不到20萬片增加至50萬片以上，為滿足成長需求，公司持續擴充新竹廠產能。

再加上企業伺服器營收穩定，法人看好，2024年伺服器營收比重將由2023年的約35%年增至46%，營業利益貢獻將由50-55%擴大至60%以上。

短期就第1季而言，雖筆電出貨量季減約15%，顯示器與桌機出貨量亦季減，但因緯穎營收強勁，預期第1季整體營收僅季減約8%，預期伺服器成長、出售 iPhone業務將有助獲利率提升，隨伺服器、交換器與電動車訂單增加，看好2025年產品組合將更優化。