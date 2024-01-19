AI 助攻！緯創爆量飆漲停 收復百元大關、成台股人氣王

代工大廠緯創（3231）受到AI 人工智慧利多加持，今（19）日早盤以100元開高走高，不僅順利重回100元高價、收復百元大關，午盤前更是獲買盤大舉進駐，股價直接拉升至107元亮燈漲停，不僅創下2024年以來的最高點，單日成交量更達到26.39萬張，坐擁台股「人氣王」的地位，而其高人氣也帶動AI指標股英業達（2356）、廣達（2382）、緯穎（6669）等同享強勁走勢。

緯創由於通吃AI三巨頭訂單，已成為2024年AI伺服器晶片市場的主要贏家，昨（18）日公告自結去年第4季獲利逾33億元，季減29%，每股純益1.18元，但單季毛利率衝上9.3%，不僅創新高紀錄，且帶動全年「三率三升」。緯創去年度毛利率衝上7.94%，為歷年最佳，且為連六年成長、連二年站穩7%之上；全年稅後純益114.7億元，年增2.76%，每股純益4.08元，締造12年來新猷。

對此，緯創也將於2月2日舉辦旺年會尾牙，緯創旗下子公司緯穎、緯創軟體的尾牙長年都是分開辦理，而緯創去年選在南港展覽館席開1011桌，一共宴請高達1.1萬名員工，並邀請到金曲歌王「老蕭」蕭敬騰、知名實力歌手李千娜，以及至今奪下6座金曲獎的實力唱將阿爆助陣。而今年也不例外，將請到超大咖天后張惠妹加持。由於張惠妹已近四年沒有接尾牙，而這次令員工、歌迷千呼萬喚終於盼到歌后回歸，首秀就選擇獻給緯創（3231）。

據悉，這次有緣邀請到金曲常勝軍、歌后張惠妹，主要是緯創董事長林憲銘，為員工謀福利，絞盡腦汁透過台灣好基金會柯文昌董事長引薦，好不容易才邀約到阿妹前來現身表演，而張惠妹這次除了以本尊阿妹的形象出演之外，也會以經典搖滾造型「阿密特」現身，並且節目長達45分鐘，比照演唱會規格。

對此，緯創透露，目前因應產能所需，新竹三座廠區正陸續擴建，本月底會有湖口新廠新產能加入，主要負責高毛利的AI伺服器基板及系統組裝等，下半年則有新竹AI智慧園區加入。市場法人表示，由於緯創去年不僅成功擺脫疫情陰霾，今年還受惠AI巨浪激勵，帶動營收表現大幅成長，因此看好今年旺年會陣容將超越去年。