緯穎營收／去年Q4賺35.15億元 每股純益20.1元登高

緯穎（6669）今（18）日公布第4季稅後純益35.15億元，達全年高峰，每股盈餘20.1元；毛利率年增2.6個百分點至11.0%，營益率年增1.8個百分點至7.9%，稅後淨利率年增1.6個百分點至6%，AI產品營收占比超過20%，繳出「三率三升」的佳績。

根據緯穎公布的財報，第4季合併營收585.5億元，為全年歷史次高，AI產品營收占比已超過20%。單季毛利率達11.0%，年增2.6個百分點，營益率7.9%，年增1.8個百分點，稅後淨利率6%，年增1.6個百分點。第4季單季季增10.9%，年減33%。營業淨利為46.46億元，稅後純益為35.15億元，每股盈餘20.1元。

緯穎公布去（2023）年度自結合併營收達2,419.01億元，年減17.4%。毛利率年增1.2個百分點至9.4%，營益率年增0.5個百分點至6.6%，稅後淨利率年增0.1百分點至5%。基本每股盈餘68.88 元。去年度自結合併營收為歷史次高，毛利率、營益率與稅後淨利率均創歷史新高。

緯穎公司聯絡窗口透露，在2022年底台北辦公區全面使用綠電後，2023年底緯穎台南工廠亦正式導入綠電，逐步實現全面使用綠電的目標。公司亦於2023年開始導入碳管理平台，並於今年(2024)一月召開供應商大會，結合供應鏈夥伴進行碳盤查和綠電導入，共同實踐淨零排放。