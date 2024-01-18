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緯穎營收／去年Q4賺35.15億元 每股純益20.1元登高

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯穎董事長洪麗寗。 記者吳康瑋／攝影
緯穎董事長洪麗寗。 記者吳康瑋／攝影

緯穎（6669）今（18）日公布第4季稅後純益35.15億元，達全年高峰，每股盈餘20.1元；毛利率年增2.6個百分點至11.0%，營益率年增1.8個百分點至7.9%，稅後淨利率年增1.6個百分點至6%，AI產品營收占比超過20%，繳出「三率三升」的佳績。

根據緯穎公布的財報，第4季合併營收585.5億元，為全年歷史次高，AI產品營收占比已超過20%。單季毛利率達11.0%，年增2.6個百分點，營益率7.9%，年增1.8個百分點，稅後淨利率6%，年增1.6個百分點。第4季單季季增10.9%，年減33%。營業淨利為46.46億元，稅後純益為35.15億元，每股盈餘20.1元。

緯穎公布去（2023）年度自結合併營收達2,419.01億元，年減17.4%。毛利率年增1.2個百分點至9.4%，營益率年增0.5個百分點至6.6%，稅後淨利率年增0.1百分點至5%。基本每股盈餘68.88 元。去年度自結合併營收為歷史次高，毛利率、營益率與稅後淨利率均創歷史新高。

緯穎公司聯絡窗口透露，在2022年底台北辦公區全面使用綠電後，2023年底緯穎台南工廠亦正式導入綠電，逐步實現全面使用綠電的目標。公司亦於2023年開始導入碳管理平台，並於今年(2024)一月召開供應商大會，結合供應鏈夥伴進行碳盤查和綠電導入，共同實踐淨零排放。

公司看好雲端產業與 AI 伺服器長期需求成長，持續投資深化資料中心技術與產品開發。展望未來產能擴充及營運需求，本次董事會通過對子公司Wiwynn Technology Service Malaysia SDN. BHD.（簡稱WYMY）增資美金一億元，供廠房建設使用。公司持續投資亞太和美洲自有產能，以打造韌性供應鏈，貫徹永續經營理念。

緯穎。 記者吳康瑋／攝影
緯穎。 記者吳康瑋／攝影

2024 緯穎 營收

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