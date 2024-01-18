台積電領軍權值股走揚、面板族群強勢 台股漲66點收17,227點

美股四大指數昨（17）日全數收黑，台股今（18）日於平盤上震盪，大型權值股撐盤，收盤指數17,227.79點，漲66.00點、漲幅0.38%，成交金額2,705.58億元。台積電（2330）穩盤收588元、漲7元，面板族群走強。

AI族群漲跌互見，部分跌深反彈，收紅個股包括：世芯-KY、創意、聯發科、日月光投控、鴻海、緯穎、英業達等；反觀廣達、廣明、智原、高力、勤誠則下跌整理。

在強勢族群方面，面板族群股價表現凸出，其中群創表現最為強勢，爆量超過33萬張，還有友達、彩晶，面板零組件相關的達運，也紛紛走強。

其它還有，IC設計族群的聯發科、瑞昱、晶豪科、聯詠、久暘等；貨櫃族群的長榮、陽明、萬海；散裝航運族群的慧洋-KY、裕民、四維航、台航、新興等。

在今日最夯個股方面，群創收15.9元、漲幅2.91%、爆量344,334張。法人看好，群創2024年電視面板可望受惠大型運動賽事、NB則受惠換機需求，在目前面板廠低稼動率、市場庫存維持健康水位下，將促使今年第2季面板報價出現上漲。

另外，振發（5426）已連續4日上漲，為電腦、電信、網路及電子工業所需的精密沖壓件的製造加工商，今日爆量超過10萬張，股價上漲4元，在成交量排行中表現居前。

法人表示，由於輝達、超微創波段新高，想見市場聚焦主軸仍是AI、半導體應用，包含雲端服務業者自行研發晶片、水冷散熱技術發展、各類邊緣運算建置、CoWoS 設備拉貨，以及IP 設計服務掀起併購浪潮等題材，持續獲得資金青睞；而大選過後政策回歸延續性，扶植重點如生技醫療、重電儲能、永續綠能、國防軍工亦值得持續追蹤。