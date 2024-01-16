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無線通訊模組廠海華亮燈漲停 近萬人排隊等買

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

無線通訊模組海華（3694）今（16）日早盤開高，盤中走高亮燈漲停，股價來到53.2元，創下2011年3月以來新高，盤中成交量逾3萬張，漲停排隊買單近萬張。

海華去年12月營收達7.6億元，月減0.6%，年增5.8%，累計全年營收達95.31億元，與前年同期相比減少5.04%。

海華日前法說會表示，將持續擴大線模組及照相模組應用，並切入AI技術應用於PC模組及影像辨識模組感應器，同時搶進電動車充電樁市場，從過去供應無線模組，擴大至攝影機模組及PLC模組，切入充電樁代工供應鏈。

海華主要產品包含無線模組及照相模組，照相模組主要應用在筆記型電腦、平板電腦、車用及物聯網，無線模組則應用在消費性產品、物聯網等。海華也持續跟著無線技術演進，從WiFi 6演進到WiFi 6E、WiFi 7。

海華表示，未來重點產品包含AI PC模組、AI影像辨識感應器模組、提供給工業物聯網用的低功耗無線網路模組解決方案、高階多攝影機模組車用產品。

根據研究機構統計，2027年將有六成的電腦搭配AI相關模組，海華指出，AI PC模組產品包含高解析度照相模組及WiFi 6、WiFi7解決方案，已經與兩家電腦廠商推出WiFi 7產品。

WiFi AI 物聯網

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