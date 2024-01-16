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電子通路股逆勢抗跌 文曄大漲逾半根停板

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

台股今（16）日壓回整理，盤中最低一度下殺至，盤中最低一度達17337.58點，大跌逾200點，跌破5日均線，其中電子通路股表現抗跌，文曄（3036）早盤上漲逾半根停板，創下3個月以來新高，盤中成交量逾1.5萬張。

文曄今日早盤以126元開出，盤中最高一度拉升至134.5元，上漲逾5%，其餘威健（3033）上漲2%，大聯大（3702）也有超過1%的漲幅，而崇越（5434）、至上（8112）等也都呈現上漲之姿。

文曄去年12月合併營收約588億元，月減7%，年增4%，第4季合併營收約1,897億元，季增13%、年增，20%，創單季新高季，且超越上次法說會中提出的1,700～1,800億元預估高標，優於預期；2023年全年合併營收約5945億元，年增率約達4%，同創新高。

文曄於去年9月中旬宣布以38億美元、達新台幣逾1000億元收購加拿大商Future Electronic100%持股，預計於2024年上半年完成交割，公司預期將有助擴增歐美版圖與產品線，提升營收與獲利。

文曄董事長鄭文宗先前指出，雙方的客戶群幾乎不重疊，可謂高度互補，未來可有更寬廣的產品布局，以及更好的客戶覆蓋率，此併購案預計於2024年上半年完成。

2024 文曄 營收

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