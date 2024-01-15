松上私募1.6萬張每股定價20.54元 引進策略投資人
PCB廠商松上（6156）今（15）日公告，公司董事會決議112年私募普通股定價相關事宜，私募張數1萬6,000張。以不超過18,000,000股額度內，於股東常會決議日起分二次辦理，引進策略投資人，私募認購價格20.54元，資金用途為充實營運資金、償還銀行借款。
松上公告提到，已洽定之應募人 鴻旭投資股份有限公司、鴻偉國際興業股份有限公司以及 城旭國際股份有限公司 。
松上公告提到，以113年1月15日為定價日，前一、三或五個營業日之參考價格分別為23.55元、23.73元、23.92元，前三十個營業日之參考價格為25.66元，取其高者擬以定價日前三十個營業日之平均價格為參考價格，私募每股價格定為新台幣20.54元，未低於考價格之八成。
松上公告提到，私募繳款期間為113年1月15日至113年1月24日，擬訂定113年1月24日為增資基準日，若有異動授權董事長調整。
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