整理包／電子代工「小金雞」2023營收旺、這檔最強 排名一次看

國內代工大廠幾乎今日走勢幾乎全數收黑、失利，不過旗下「小金雞」走勢卻可圈可點。台股市場近年有培養「小金雞」（子公司），並以大帶小的方式，推動其朝IPO首次公開募股市場邁進的趨勢，而台廠緯創（3231）旗下緯穎（6669）、仁寶（2324）旗下鋐寶科技（6674）、英業達（2356）旗下無敵（8201）、金寶（2312）旗下泰金寶（9105）、廣達（2382）旗下鼎天（3306）、及同為廣達旗下廣明（6188）等，去年營收已全數出爐。

台股電子代工廠近年透過培養小金雞，提升集團整體營運效益，而據資料顯示，集團轉投資公司已成IPO市場要角，過去三年不只每年穩定雙位數輸出，且前三大IPO募資額公司，幾乎皆為集團小金雞。而《經濟日報》也特地為大家將最近很夯的6檔「小金雞」，去年營收表現進行排名，並逐一分析今日盤面股價漲跌走勢，趕快來看看吧！

1.鼎天（3306）

廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

廣達（2382）旗下鼎天日前已公布去年12月營收達1.43億元、月增3.3%、年增46.61%，攀升至去年全年最高紀錄，也達到近5年的同期高點，累計去年全年營收更達到12.91億元，年增6%。

據悉，鼎天是全球衛星定位和無線通訊技術的領導廠商，所屬產業為通信網路業，主要業務為衛星定位系統（GPS）主機板，專注于為全球客戶提供先進的位置感知、汽車雷達、雲端 AI 視覺解決方案和 ODM/OEM。

2. 泰金寶-KY（9105）

金仁寶集團旗下EMS大廠泰金寶科技，日前已公布去年12月營收達去年100.61億元，月減25%、年減18.2%，達近四個月以來的低點，累計去年全年營收1346.91億元，年減7.1%。

泰金寶不僅是泰國最大的電子製造服務公司，2001年更在地完成上市，自創立以來走過30個年頭，擁有豐富的製造經驗，旗下產品質量及先進自動化製造服務，享有盛譽。

據了解，泰金寶作為集團內負責布局泰國市場的重要子公司，不僅是金寶第一個規模化的海外生產據點，也是泰國當地最大的台商，而公司在碧武里設有工廠，主要幫國際品牌大廠生產硬碟和印表機，並且泰金寶在當地已擁有高達12座工廠，每年來自泰廠的營收貢獻，已佔整體的六成之多。

3.無敵（8201）

無敵總經理李圍正。記者吳康瑋／攝影

英業達旗下無敵科技日前已公布去年12月營收達0.39億元，月增33.6%、年增18.3%，達到近半年來的次高紀錄，累計去年全年營收5.17億元，年減13.7%

無敵內部已完成2項調整，針對老本行「智慧裝置」公司不僅將持續接單、做下去，也會持續研發出更多新產品，而與HP貼牌相關的產品線，則將升級到32bit計算機共用平台，並於今年陸續出貨聯網智慧機器人。

總經理李圍正指出，無敵今年以來的表現不如原先預期，內部則做2項調整，針對原先的老本行「智慧裝置」，無敵的傳統代工產線將持續做下去，也會持續研發更多新產品，而與HP貼牌相關的產品線，將升級到32bit計算機共用平台，並已陸續出貨聯網智慧機器人。

此外，公司也要持續深耕徹用電子，包括倒車感測進入CAPA市場，相機、RFID把手等，內部看好應用市場蓬勃發展。

4.廣明（6188）

廣明董事長何世池。記者吳凱中／攝影

廣達（2382）旗下儲存與智能自動化系統大廠廣明（6188）日前已公布去年12月營收達8.7億元，月減5%、年減14.2%，為近五個月以來的最低點，累計去年全年營收103.76億元，年減14.4%。

廣明近年隨著雲端運算及網路的蓬勃發展，網際網路提供更多元服務，儲存媒體和方式快速演進，因為固態硬碟具備省電、存取速度快、體積小、適應各種環境的優勢，在固態硬碟技術更成熟，製程快速演進的同時，價格也普遍為市場接受，種種優勢正符合目前資訊產業發展的趨勢及需求，固態硬碟的搭載率及出貨量持續成長。

據悉，廣明雲端計算的應用已經越來越廣泛：從各國政府致力發展的智慧城市，到全球金融界建立的區塊鏈；此外，廣明旗下存儲設備，則擁有最重要的資料存取速度、資料穩定性、資料安全性產生最直接的影響；而 SSD 也已經成為存儲設備的主流配置；廣明目前致力於消費性和企業等級固態硬碟的製造與銷售，近幾年營運不斷攀升。

5.緯穎（6669）

緯穎董事長洪麗甯。記者吳康瑋／攝影

緯創旗下緯穎日前已公布去年12月營收12月營收202.22億元，較上月成長4.3%，年減33.7%，攀近半年來單月高點；去年第4季營收585.5億元，季增10.85%，主要受惠雲端伺服器需求升溫，但年減33%；累計去年全年營收2,419.01億元，較去年同期減少17.4%。

緯穎第3季及前三季 AI 伺服器營收占比均超過10%，對營運來說是重要里程碑。展望後市，緯穎認為，無論是否為 AI相關，整體伺服器需求都將成長，其中 AI 伺服器成長幅度更大、滲透率也更高，主要成長動能來自 ASIC、GPU 等，短期來看，又以特殊積體電路晶片（ASIC）動能最強。

緯穎過去主要兩大客戶為微軟、Meta，由於分散客戶效益漸顯，客戶組成更多元，去年前3季包括第三大客戶亞馬遜，前三大客戶營收占比均已突破10%。

隨著三大客戶微軟、Meta、亞馬遜擴大資本支出，加上 AI 熱潮引爆，且 AI 伺服器單價高昂，雲端服務供應商（CSP）為壓低進貨成本，啟動「ODM Direct」商業模式，有利緯穎今年接單動能向上。

6.鋐寶（6674）

仁寶。記者吳康瑋／攝影

仁寶集團旗下鋐寶日前已公布去年12月營收達0.41億元，月減72.6%、年減59.4%，達到去年全年低點，此外，累計去年全年營收 11.64億元，年減53.7%。

據悉，鋐寶科技（CBN） 成立於2009年8月，而鋐寶非常注重客戶的需求，並提供高質量和成本競爭力的解決方案。鋐寶科技開發了四大類產品：網路，家庭安全，家庭娛樂和無線配件，以滿足廣大客戶的各方面需求。