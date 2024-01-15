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神盾暫停交易引關注 4檔聯盟成員齊飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
示意圖／ingimage
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IC設計廠神盾（6462）今（15）日暫停交易，市場聯想可能與重大轉投資布局有關，聯盟成員可能再添血，雖然神盾停牌，但安國（8054）、安格（6684）、芯鼎（6695）、訊杰等今日都飆上漲停，安國寫下2007年10月以來新高，另外，晶相光（3530）漲幅逾6%。

神盾旗下聯盟成員包括安國、安格、芯鼎、迅杰（6243）、晶相光、鈺寶（3150）等，神盾今日停牌，主因有重大事項待公布，市場揣測，不排除神盾聯盟再增添新成員；神盾董事長羅森洲日前曾表示，期望聯盟年營收3年後翻一倍，5年後變成兩倍。

神盾去年合併營收38.48億元，年增17%；累計去年前三季每股淨損6.9元；搭上AI PC熱潮，股價從去年11月中旬約84.6元上漲，上周五收在148元，今日雖是暫停交易，但旗下聯盟成員股價表現搶眼。

安國衝上143元漲停板，創2007年10月以來新高；安格衝上93.6元漲停板鎖死，排隊買單超過5,700張，創2022年6月以來高點；芯鼎也衝上漲停91.7元，創2021年12月以來高點，排隊買單超過萬張；迅杰開高後衝上漲停79.3元鎖死，排隊買單超過8,500張。

另外，晶相光以102元開出，一度拉升至109元，盤中漲幅逾7%；興櫃股鈺寶則是開低走高，盤中翻紅。

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