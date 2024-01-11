91APP營收／去年12月1.3億元、全年13.9億元雙創高

電商 SaaS 軟體服務公司91APP （6741）公布2023年12月營收1.30億元，月減25%，年增1.96%。去年整體市場環境紛擾變化與成長動能放緩，但在第4季D2C節慶業績加持下，全年合併營收達13.89億元，創歷史新高，逆風交出年增10%佳績，去年每月營收站穩億元以上，營收規模穩步上揚。

12月主要成長來自「電子商務解決方案」與「數位行銷解決方案」兩大解決方案交乘帶動，加速品牌D2C業績成長持續向上，加上去年下半年陸續有知名國際大型零售品牌成為重點客戶，為營收貢獻挹注，全年營收表現保持一成以上成長，優於整體零售與純電商的成長率。

接下來品牌迎接農曆春節商機，在 OMO 帶動下過年買氣強，2024年公司營運動能與D2C發展持續看升。

展望2024年，91APP在零售 SaaS 提前布局超過十年，首要加速拓展中大型實體零售品牌及通路客戶，協助快速切入實體電商，促進台灣整體電商滲透率的提升。

第二，持續投資與深化「電子商務解決方案」與「數位行銷解決方案」兩大解決方案，將著眼於D2C數位行銷相關產品服務、 Super App 等發展。

第三，積極招募優秀人才，培育更多新一代專業工作者，同時公司對高階人才需求無上限，盼透過人才匯聚，專業分工與協作加乘，協助客戶成功，讓91APP發揮更大產值與效能。

第四，聚焦ESG永續議題，去年首度自主發布中英文永續報告書，今年持續恪守公司治理與強化各永續發展目標項目，推動企業發展與社會貢獻的正向循環。