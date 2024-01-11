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AI 族群走強 台股上漲79點收17,545點 台積電漲2元收586元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台灣總統大選倒數二天，台股今（11）日於平盤之上走高，收盤指數17,545.32點，上漲79.69點、漲幅0.46%，成交金額3,000.80億元。台積電穩盤收586元、漲2元，AI族群走強。示意圖／路透
台灣總統大選倒數二天，台股今（11）日於平盤之上走高，收盤指數17,545.32點，上漲79.69點、漲幅0.46%，成交金額3,000.80億元。台積電穩盤收586元、漲2元，AI族群走強。示意圖／路透

美股四大指數昨（10）日唯獨費半指數收黑。台灣總統大選倒數二天，台股今（11）日於平盤之上走高，收盤指數17,545.32點，上漲79.69點、漲幅0.46%，成交金額3,000.80億元。台積電（2330）穩盤收586元、漲2元，AI族群走強。

輝達（NVIDIA）股價連三日上漲，再攀歷史新高，昨（10）日漲2.28%、網通股 Arista 也創下歷史新高收漲1.64%。間接帶動AI族群走強，例如：世芯-KY、智原、高力、創意、英業達、緯創、廣達、勤誠等。

值得注意的是，股王世芯-KY（3661）股價創新高，今日收3,830元、大漲4.93%。去年12月營收、第4季及全年都創下歷史新高，營運交出好成績，領軍矽智財族群上漲，包括創意、M31、智原、力旺、晶心科、愛普*等紛紛走強。

其它強勢族群還有，IC設計的世紀、金麗科、智原、創意、鈺創、凌陽、力旺等；伺服器概念股的緯穎、技嘉、台光電、台燿、英業達；散熱族群的奇鋐、雙鴻、泰碩、力致、協禧等。

周四強勢鎖漲停、且成交量破萬張的個股包括：擎亞、一詮、振發、新復興、訊達、訊芯-KY、巨有科技、虹堡。

強勢個股方面，半導體IC通路商文曄（3036）盤中股價強勢攻上漲停板，終場收漲6.3%。文曄去年第4季合併營收約新台幣1,897億元，季增13%，年增20%，創單季新高，超越先前法人說明會提出的1,700億元至1,800億元預估高標。

法人看好，文曄併購案完成後，整體營收、獲利將有可觀成長，並使其有能力負擔併購案相關費用如併購資金利息費用等。

法人提醒，在盤面結構部份，電子個別族群表現，短線聚焦半導體設備、半導體材料、設計IP、IC設計；金融股選前持續扮演撐盤要角；非金電賣壓沈重，塑化再創新低，最強勢的航運股受運價回檔影響亦呈現重挫，稍有表現的飛機零組件、重電，選前操作空間不大，宜採觀望。觀望氣氛濃厚選前難脫整理。

IC設計

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