台積去年營收2.16兆元 歷年次高

台積電昨天公布去年第四季合併營收六二五五點二五億元，季增百分之十四點四，符合公司稍早在法說會的預期；去年營收二兆一六一七點三六億元，較前年衰退百分之四點五，為歷年次高，在全球半導體產值去年呈現近兩位數跌幅下，台積電兩項財務指標均優於預期。

台積電預定十八日舉行法說會，除依慣例由總裁魏哲家及財務長黃仁昭共同主持外，預定今年六月股東會卸任董事長的劉德音，也將依例出席年度一開始的法說會。雖然法人將聚焦三奈米及二奈米進展、美國、日本和歐洲和布局以及先進封裝擴充規畫及半導體庫存調整是否已告終和今年資本支出等議題，這將是劉德音最後一次主持法說會，屆時會釋放什麼消息，也將引發關注。

台積電去年十二月合併營收，一如預期經過出貨高峰，降至一七六三億元，月減百分之十四點四、年減百分之八點四；但去年第四季合併營收六二五五點二五億元，季增百分之十四點四符合預期。去年營收約二兆一六一七億元，年減百分之四點五，優於公司預估的年減近一成。

針對今年半導體景氣，據法人圈最近走訪供應鏈，發現台積電先進製程訂單回溫的速度比前一季法說會明顯提升，最主要的關鍵來自AI應用晶片，已從原本集中在AI加速器，擴展到AI伺服器及AI PC和AI智慧手機。

中美晶集團董事長徐秀蘭昨樂觀看待下半年整體需求會明顯回溫，中美晶集團將繼去年繳出八一九點七億元營收新高紀錄後，今年再繳出創新高佳績。