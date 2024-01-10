遠傳2023年每股稅後純益3.42元 寫七年新高

遠傳電信（4904）去年12月15日合併亞太電信，推升單月營收成長，累計2023年每股稅後純益3.42元，寫下七年新高。

遠傳表示，受惠於用戶持續升級5G以及新經濟業務穩定貢獻，並與亞太電信於2023年12月15日起完成合併程序，加計亞太營收後與2022年同期相比，12月合併總營收86.98億元，年增7.1%，稅後純益9.31億元，年增3.4%，每股稅後純益0.27元。

遠傳累計2023年合併總營收936.90億元，年增5.1%，稅後純益111.86億元，年增16.4%，2023年全年度每股稅後純益，依年底流通在外普通股36.06億股計算，為3.1元；若以加權平均流通在外股數32.75億股計算，每股稅後純益為3.42元，寫下七年新高。

遠傳表示，為台灣電信市場中具有總頻寬最大、低頻連續頻寬最大、5G頻寬最大等優勢的業者，新遠傳用戶的平均頻寬為電信業第一，將享受網速、覆蓋率的大幅升級。受惠於5G滲透率持續攀升，遠傳12月份整體行動服務營收年成長率達10.1%，達成自2021年3月以來連續34個月正成長，創造穩定成長的亮眼表現。

遠傳強調，在2024年1月底前，將分區陸續完成第一階段的基地台整併作業，原亞太用戶的網路覆蓋率將提升近一倍，在每一區域整併完成後，遠傳會以簡訊通知該區域用戶，更率先在官網「遠亞合併專區」即時揭露基站整併區域地圖，以公開透明的溝通方式，方便用戶隨時查找與了解最新進度，廣受用戶好評。

遠傳指出，多年來以5G結合「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）深耕數位轉型和智慧城市領域，協助許多企業夥伴與政府機關升級轉型，進駐高雄旅運中心成立全新智能敏捷辦公室，協助建置智慧充電樁、結合太陽能與儲能的智慧微電網等綠色基礎設施，更導入智慧營運管理平台，以全系統智慧化連動、大數據分析技術，為營運管理賦能，也為打造科技港都奠定基礎。