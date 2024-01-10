龍頭就是狂！中華電2023年每股賺4.76元 連四年拿獲利王

電信三雄公布2023年營運表現，中華電信（2412）以每股稅後純益4.76元，拿下電信每股獲利王寶座，創六年新高，受惠合併案效益，台灣大（3045）及遠傳（4904）12月營收同步成長，台灣大受惠業外貢獻，12月獲利爆衝，全年每股稅後純益來到4.33元，為四年來新高。遠傳則為3.42元，為七年來新高。

中華電信2023營收為2,232億元，年增3%；歸屬於母公司業主淨利為369.2億元，年增1.2%；每股稅後純益4.76元，年增1.2%，營收、獲利均超越財測高標，獲利達成率102.3%至106.8%。

中華電信董事長郭水義表示，去年營收及盈餘雙雙超越財測高標，並創下連續四年成長、並攀上六年新高的佳績，三個事業群持續於核心及新興業務上努力衝刺，使行動服務營收年增6.4%，客戶數市占率持續維持領導地位，行動平均帳單金額（ARPU）穩定攀升，固網ARPU走揚且資通訊服務營收達近雙位數成長，成績亮眼。

中華電信表示，12月資通訊收入超過雙位數成長。智慧聯網營收因智慧電表及智慧建築等專案入帳，年成長達雙位數；IDC及雲端營收因雲端系統專案及IDC機房建置案入帳，營收成長超過60%。

中華電信指出，由於行動業務持續向上走揚，整體行動服務營收再創新高，年增4.6%，連續33個月成長。行動服務品質帶動5G用戶數與整體090門號數持續增加，行動數據營收亦因國際漫遊成長而增加，行動月租型ARPU年增2.9%，連續33個月上揚，行動月租型離網率則維持0.39%，持續保持電信業最低，固網寬頻營收因升速促銷方案廣受歡迎而持續向上，寬頻接取營收年增3.8%，數據網路營收年增2.4%，其中Wi-Fi營收維持年增率45%，維持強勁表現。

中華電信截至12月底行動通信總客戶數達1,313.8萬戶，其中，090月租型客戶數年增1.2%，已連續36個月成長；光世代寬頻用戶數為380.4萬戶，其中，高速用戶因「速在必行」方案吸引，300Mbps以上客戶達129.4萬戶；MOD客戶數則達205.5萬戶。

中華電信表示，除繳出財務績效超標的成績單，亦持續強化公司治理，效法國際最佳實踐，通過「高階經理人獎勵性薪酬索回政策」，不僅創台灣電信業之先河，也是台灣少數透過薪資索回制度以確保高階主管之決策與投資人長期利益結合的台灣企業。

此外，中華電信指出，去年12月參與台灣碳權交易所首批碳權採購，以採購碳權配合「科技減碳」與「使用再生能源」兩大減碳策略，持續往淨零排放目標邁進，實踐「以永續發展為基礎的國際標竿企業」的願景。