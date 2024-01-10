圓裕營收／去年全年21.9億元、年減19％ 泰國廠明年量產營運規模擴大

軟板廠圓裕（6835）今日公告2023年12月份合併營收1.82億元，年增率近1%；累計去年全年合併營收21.98億元，年減19.5％。圓裕說明，泰國廠目標2025年進入量產屆時營運規模將倍增。

受惠筆記型電腦領先電子業回溫，圓裕去年商用型筆電產品出貨隨之回升，根據 TrendForce 最新預估，今年全球筆記型電腦市場恢復至健康的供需循環，主要動能來自商務市場釋出的換機需求，圓裕筆記型電腦產品出貨可望保持成長。

軍工規、消費性電子產品方面，軍警用筆電、平板市場穩定，工規手持裝置、消費性電子已自底部溫和回升，在全球景氣可望回暖之下，預期圓裕今年營運將回到成長軌道。

圓裕說明，因應全球供應鏈移轉以及去化 SMT 後段製程加工瓶頸，已規畫在泰國設立第二生產基地，日前已取得泰國304工業園區約9.2萬平方公尺之工業用地，將建置軟板及線材產能，泰國廠軟板產能將是目前昆山廠的2倍，預計2025年第二季開始量產，未來圓裕營運規模將進一步擴大。