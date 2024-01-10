南亞科去年每股淨損2.4元 總座：營運有望逐步好轉

DRAM廠南亞科（2408）今（10）日公告去年第4季財報，稅後淨損24.88億元，每股淨損0.8元，累計去年全年稅後淨損74.48億元，每股虧損2.4元，相較2022年轉盈為虧。不過，南亞科總經理李培瑛認為，目前AI相關應用正逐步興起，加上公司DDR5將在今年進入量產，南亞科今年營運可望逐步復甦。

南亞科公告2023年第4季財報，單季合併營收87.04億元、季增12.5％、年成長9.4％，毛利率-13.6％，較上季改善11.6個百分點，業外收入為5.21億元，稅後淨損24.88億元，每股淨損0.8元，虧損狀態與2023年第3季表現相去不遠，每股淨損0.8元。其中，第4季DRAM平均售價季增低個位數百分比，銷售量季增低十位數百分比。

累計2023年合併營收為298.92億元、年減47.5％，稅後淨損74.48億元，每股虧損2.4元，相較2022年轉盈為虧。截至 2023年12月31日，每股淨值53.88元。

李培瑛指出，目前市況隨著全球三大原廠減產效益，正讓DRAM市況開始逐步回溫，且價格亦有機會同步看增，但仍舊不到強勁回升態勢，但看好未來AI相關周邊應用如AI PC將可望帶動記憶體用量大增，有助於記憶體市況穩健好轉。

南亞科董事會原通過2023年資本支出預算185億元，實際支出132億元，其中44億元，將遞延至2024年。2024年資本支出預計約200億元，尚待董事會決議核准。10奈米第二代製程技術（1B）8Gb DDR4 與16Gb DDR5產品規劃於2024年導入生產。

李培瑛表示，南亞科開發的DDR5 DRAM預計首顆頻寬將達5600 MHz，第2顆頻寬將會達到6400 MHz，首顆產品將會在今年下半年進入量產，瞄準伺服器、PC商機。整體來看，可期待南亞科今年營運最快有望在下半年轉虧為盈。