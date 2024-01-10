精剛2023年營收年增55％創新高 持續擴充產能

精剛精密科技（1584）2023年12月自結合併營收2.44億元；2023年累計合併營收27.48億元，與2022年同期相比年增55.17%。

精剛專注於鎳、鈦合金二大產品市場，2023年受惠於國防及航太產業的利多助攻，加上油氣、工業需求穩定，是推進全年合併營收創歷年同期新高的重要動能，此外，精剛接單也維持相對穩健，尤其歐洲地區業務開發成績斐然。精剛除持續推動營運優化策略外，在資源整合、加速物流及商業模式源頭管理積極改革下，不僅推升出貨動能突破新高，第四季營運更優於上季，全年獲利也可望創下歷史新高。

展望2024年，精剛為滿足全球穩健成長的市場產品需求，持續不斷拓增產能、增加產量，並滿足不同客戶需求；隨新產線陸續加入貢獻，未來營運動能表現可期。