櫻花營收／去年82.72億元、年增0.7% 連續13年創新高

國內廚衛電龍頭台灣櫻花（9911），今（9）日公布2023年12月合併營收8.21億元，月增7.6%、年增1.6%；第4季合併營收23.04億元，季增7.9%、年增6.5%；累計去年合併營收82.72億元、年增0.7%，為連續13年全年營收創歷史新高。

台灣櫻花表示，在營運及產品組合部分，零售市場在高價值產品上市帶動下，客戶陸續回補庫存；建案市場則因建商交屋需求而穩定增長。第4季為廚衛電傳統旺季，出貨也跟著明顯提升，帶動單季營收呈現年、季雙增走勢。

台灣櫻花去年累計前三季稅後純益7.29億元、年減0.03%，每股稅後純益3.34元，法人估，全年每股純益可望站上4.6至4.8元間，獲利有機會挑戰歷史新高。

台灣櫻花指出，去年廚衛電在第4季新品上市帶動下，全年成長約0.3%；整體廚房受惠於建案交屋大量出貨，全年明顯成長13%；新產品及新事業方面，家居事業在新策略佈局下，也較2022年微幅成長。

展望今年，政府節能家電汰舊換新輔助加碼已自1月1日起上路，購買一級節能冷暖氣機與電冰箱，家戶最高補助5,000元，並擴大有節能標章的熱泵熱水器、符合一級能效的瓦斯爐等產品，單項最高補助購置金額50%。

為了搶食這波汰舊換新的補助商機，台灣櫻花宣布再加碼，只要購買指定機型的瓦斯爐、熱水器，每台再補助500至3,000元不等，預期可為第1季營收挹注強勁成長動能。