英業達營收／去年12月435.28億元、年增7.9% 兩大利多加持未來可期

英業達（2356）今（9）日公布去 (2023) 年12月合併營收435.28億元，較11月下滑1.4%，不過比去年同期增幅逾7.9%，與市場原預期的數值不分上下，而英業達今日早盤以52.3元開高走低，盤中賣壓湧現，終場收在50.2元，勉強守住50元大關，成交量達6.1萬張。

英業達今日公布去年12月營收435.38億元、月減1.4%、年增7.9%，為近五個月以來的次低紀錄；累計去年全年營收達5,147.45億元，年減5%，不過內部看好今年在AI算力需求大增以及IC設計大單方面，兩大利多加持、驅動之下，營收表現將仍能逐漸改善。

此外，英業達今日也指出，集團在去年以AI人工智慧技術取得亮眼的成績單，而隨著「AI Everywhere」的興起，英業達也一直在努力將這一口號融入到我們的每一條產品線中，迫不及待地想在 2024年看到更多應用成果，展望未來，公司將繼續致力於發展AI人工智慧技術，並帶動世界繼續創新成長。