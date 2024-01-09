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中光電營收／去年12月33.27億元 全年394.92億元、寫近20年新低

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
中光電影像產品。翻攝自中光電官網
中光電影像產品。翻攝自中光電官網

中光電（5371）今（9）日公告去年12月自結合併營收33.27億元，較11月合併營收33.11億元略增0.5%，與前年同期34.39億元相較則減少3.3%。累計去年第4季自結合併營收98.88億元，季減4.9%，年減11.5%。總計2023年全年自結合併營收為394.92億元，較前年全年合併營收497.83億元減少20.7%，創2004年以來的近20年新低紀錄。

中光電影像產品12月在商用及嵌入式精密投影應用方案機種需求回升帶動下，整體出貨量約8.6萬多台，合併營收12.3億元，分別較11月大幅成長25%及21%；相較前年同期則分別減少2%及成長12%。累計第4季出貨量約22.3萬多台，營收則約33.24億元，由於景氣不如預期，品牌行銷與市場需求遲緩，分別季減16%及12%。總計2023年全年影像產品出貨量約97.5萬台，營收則達135.64億元，分別較前年減少28%及30%，主要係因2022年智能微投影新產品出貨基期較高及通膨影響2023年買氣所致。展望2024年元月份，由於傳統淡季等因素影響，預期影像產品整體出貨量將較去年12月衰退。

節能產品12月合併營收15.45億元，較11月份及前年同期成長10%及15%。12月大尺寸TV/PID營收為5.08億元，較11月略增1%；Monitor產品營收為1.9億元，月減5%；NB機種營收約6.98億元，較11月成長24%；Tablet機種營收約0.61億元，月減18%。12月份節能產品整體出貨量約254.9萬片/台，較11月增加1%。累計第4季節能產品合併營收約44.26億元，受到淡季影響較前一季減少8%，出貨量則約750.9萬片/台，較第3季減少9%。總計2023年全年節能產品營收約175.14億元，出貨量達3,046.6萬片/台，分別較2022年減少22.5%及24%，主要係受到需求不振、庫存去化遲緩以及通膨等不利因素影響。展望2024年元月，由於NB機種少量急單出貨需求，預期節能產品整體出貨量將較去年12月成長。

2024 營收 中光電

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