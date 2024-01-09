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精誠營收／聚焦 AI、ESG 12月45億元 月增49.2%、年增13.6%創歷史高

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

精誠（6214）今（9）日公布2024年12月合併營收為45.21億元，月增49.2%，年增13.6%，創下歷史新高。

精誠表示，2023年12月主要成長來自於雲服務、金融、製造業與政府組織的大型專案驗收，其中雲產品服務營收較去年同期增長二成；而金融上雲甫於去年第4季開放，也帶動另一波金融業上雲需求，精誠所提供的獨特多元雲地整合解決方案，並結合 FinOps 雲端維運財務管理服務，可以協助企業有效管理上雲費用並提升雲地整合效益，可望在今年爭取更多企業與金融機構雲服務商機。2023年營收為351.84億元，年增6.2%，創下歷史新高。

精誠指出，今年除了企業對於雲地整合服務需求有明顯的成長之外，資安產品與服務需求也持續增長，2023年資安產品與服務營收與前一年相較，營收成長將近兩成。除了臺灣市場之外，精誠藉由 MOC（Monitoring Operation Center）等自主研發的資安解決方案，也在去年攜手國際夥伴布局海外，拓展日本、新加坡等地的資安市場，並將觸角延伸到基礎建設等重要國家設施，亦看好成為今年帶動業績成長的關鍵之一。

此外，精誠積極深耕金融支付與電商生態圈，旗下子公司精誠金融科技自去年第四季開始陸續推出數位序號遊戲點數卡服務、電子發票加值中心服務，並預計在今年下半年推出實質交易的代收代付服務，逐步延伸臺灣市佔第一的線下金流服務到線上金流服務。

2024年精誠將持續聚焦 ESG 與AI兩大關鍵成長議題，協助企業發展及導入生成式AI的落地應用，目前已於金融、製造與醫療產業導入實際應用案例；在ESG領域，則以建立「碳權生態系」為目標，從碳排資訊掌握到能源管理，現已有高科技製造業導入，目標將以自有解決方案，協助企業加速調整營運管理模式，以因應國內外法規越趨嚴格的要求。

2024 精誠 營收

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