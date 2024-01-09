廣達營收／失守千億！12月930億、年月雙減 全年勉強守住兆元關卡

代工大廠廣達（2382）今（9）日公布去年12月合併營收929.03億元，失守千億元大關，並較11月下滑10.3%，也比去年同期衰退逾12.6%。廣達今日以220.5元開高震盪，盤中賣壓湧現，漲幅收斂，終場收在216元，較前一交易日上漲2元、漲幅0.93%，為四大代工中唯一收紅。

廣達今日盤後公布去年12月營收合併營收929.03億元，月減10.3%，年減12.6%，呈現年、月雙降走勢；去（2023）年全年累計營收1.08兆元，雖然年減15.3%，但仍突破兆元關卡，也是四大代工中成果最為豐碩。

廣達估計去年筆電出貨量為4,500萬至4,700萬台、年減約20%，由於去年第3季實際出貨優於預期，第4季出貨估季減雙位數百分比，至於今(2024)年出貨情況估年對年持平，而旗下代工的筆電種類，仍以消費性機種為大宗。

至於AI PC方面，公司則預估，最快要到2025年，有關機種才會較明顯的從商用端延伸至消費性市場，而廣達的客戶端今年仍將有新案推行，外界看好今年隨著整體經濟復甦，廣達表現也將逐季成長。